Gazele napustile Asia Express

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Gazele su izgubile u eliminacijama od Gazdi i napustile 'Asia Express'. Luna je priznala da im je teško. "Jednostavno znam da su svi stvarno polagali nade u nas, da su bili sigurni da ćemo doći na vrijeme. Preglupo", komentirala je. Katarina je istaknula da nema veze. "Nama je isto žao, teško nam je, ali sretne smo što smo ovdje bile, upoznale vas sve. Družit ćemo se s nekima, neke nećemo više nikad vidjeti, nadamo se i sve super", rekla je. Borna je izjavila da će im konačno mahati. Voditelj Ante Travizi rekao je da mu je bila čast biti partner Katarini, a voditeljica Antonija Blaće zahvalila se Luni što se vratila nakon teške obiteljske situacije. "Ponovila bih da sam opet imala tu dilemu. Mislim da su svi ponosni", rekla je Luna.

icon-expand icon-close icon-close Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Parovi 'Asia Expressa' u šoku zbog Lucianovih riječi

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Voditeljica Antonija Blaće pitala je za druženje Spartanaca i Gusarica. Luciano je otkrio da se njemu to činilo kao duel. "Odjednom dođe do mene Borna i počne peckati kao: 'Meni bi bilo draže da su tu Gazele' i ja kažem: ''Evo kad ih već spominjete, poslale su Gazele sticker', a Borna u tom trenutku crno na oči, uzima sticker u čašu pive, uzima bocu pive, nadolijeva u sticker, uzima žlicu i po njima. Potapa, potapa", ispričao je. "To je stvarno ludo, prebizarno, premračno, toliko mračno da ja ne znam. Nikad mi tako nešto ne bi palo na pamet", komentirala je Luna.

icon-expand Spartanci, Gazele i Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Gusarice osvojile prednost u sljedećem zadatku

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Gusarice su prve od tri para odradile izazov s kuhanim jajima. "To, to, to", vikala je i skakala Borna te slavila s Vesnom. "Reagirale su kao da su osvojile show 'Asia Express'. Drago mi je da su tako sretne za devet skuhanih i oguljenih jaja", komentirala je Maja. Voditeljica Antonija Blaće pitala se je li moguće da se nijedno od njihovih jaja nije raspalo. "Znači, radost bila beskrajna. Ta jaja lijepa, očišćena. Gledam one njihove polu-kajgane. Ja se samo mislim: 'Molim vas, u superfinalu samo vi tako čoporativno nastavite griješiti", rekla je Borna. Pino je tješio Maju da nema veze, a ona je komentirala da smatra da voda Gusaricama brže kuha. "Možda ih je isto topila u pivi", našalio se Pino. Antonija je rekla Gusaricama da će dobiti prednost u idućoj fazi natjecanja, samo da još nije odlučila kakvu.

icon-expand Gusarice pobijedile u izazovu, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Jokeri ne vjeruju kakav su smještaj pronašli

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Spartance su nakon osvajanja imuniteta u 'Asia Expressu' obuzele emocije. "Znam da je faca. Znam sve te priče, ali ovo je prvi put da ga vidim na djelu", rekao je Luciano o svom tati Robertu. Ispričao je da je odličan kickboxing trener. "Odličan je borac, odličan je otac, odličan je uzor i sve, ali ovo je prvi put da nas je netko stavio u te neke stvari", istaknuo je Luciano. Dodao je kako je njegov tata džentlemen i vidi ga kako u svakodnevnom životu priprema ručak umjesto njegove mame. "On od ničega napravi sve", pohvalio je svog oca.

icon-expand Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Spartanci osvojili imunitet: Robert u suzama, Luciano pun hvale za tatu

Spartance su nakon osvajanja imuniteta u 'Asia Expressu' obuzele emocije. "Znam da je faca. Znam sve te priče, ali ovo je prvi put da ga vidim na djelu", rekao je Luciano o svom tati Robertu. Ispričao je da je odličan kickboxing trener. "Odličan je borac, odličan je otac, odličan je uzor i sve, ali ovo je prvi put da nas je netko stavio u te neke stvari", istaknuo je Luciano. Dodao je kako je njegov tata džentlemen i vidi ga kako u svakodnevnom životu priprema ručak umjesto njegove mame. "On od ničega napravi sve", pohvalio je svog oca.

icon-expand Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL