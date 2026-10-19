Tužan početak novog tjedna 'Asia Expressa': Luni Valas preminula sestra, napustila je show

Novi tjedan 'Asia Expressa' započeo je iznimno tužnom viješću. Natjecateljica Luna Valas doznala je da joj je preminula sestra, zbog čega je morala prekinuti svoje sudjelovanje u showu i vratiti se u Zagreb.
"Imam jako ozbiljnu obiteljsku situaciju zbog koje moram danas ići za Zagreb", rekla je Luna, a zatim otkrila kakvu je vijest primila.
"Primila sam poziv od mame koji nikako nisam očekivala. Javila mi je da moja sestra više nije s nama", ispričala je potresena Luna.
Objasnila je kako je njezina sestra od rođenja imala ozbiljne zdravstvene probleme. "Ona je bolesna od rođenja. Rodila se s dva tumora, cerebralnom paralizom. Nikad nije ni hodala ni pričala", otkrila je.
Iako je njezina sestra cijeli život živjela s teškim zdravstvenim stanjem, Luna nije očekivala da će se upravo sada morati suočiti s njezinim gubitkom. "Jednostavno nije bilo još to vrijeme. Nitko to nije još očekivao. Ja kad sam odlazila na ovaj daleki put, nisam nikako ni u primisli imala da bi se to moglo sad dogoditi. Presjeklo me", priznala je Luna, koja je zbog obiteljske tragedije morala napustiti 'Asia Express'.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.