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Asia Express: Zmajeva ruta

Tužan početak novog tjedna 'Asia Expressa': Luni Valas preminula sestra, napustila je show

Potresni trenuci obilježili su početak novog tjedna 'Asia Expressa'. Luna Valas primila je tragičnu vijest iz Hrvatske – preminula joj je sestra, koja se od rođenja borila s teškim zdravstvenim problemima. Shrvana gubitkom, Luna je odlučila napustiti natjecanje i vratiti se obitelji

RTL.hr
19.10.2026 21:45

Novi tjedan 'Asia Expressa' započeo je iznimno tužnom viješću. Natjecateljica Luna Valas doznala je da joj je preminula sestra, zbog čega je morala prekinuti svoje sudjelovanje u showu i vratiti se u Zagreb.

"Imam jako ozbiljnu obiteljsku situaciju zbog koje moram danas ići za Zagreb", rekla je Luna, a zatim otkrila kakvu je vijest primila.

Luna Valas, Asia Express
Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

"Primila sam poziv od mame koji nikako nisam očekivala. Javila mi je da moja sestra više nije s nama", ispričala je potresena Luna.

Objasnila je kako je njezina sestra od rođenja imala ozbiljne zdravstvene probleme. "Ona je bolesna od rođenja. Rodila se s dva tumora, cerebralnom paralizom. Nikad nije ni hodala ni pričala", otkrila je.

Luna Valas, Asia Express
Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

Iako je njezina sestra cijeli život živjela s teškim zdravstvenim stanjem, Luna nije očekivala da će se upravo sada morati suočiti s njezinim gubitkom. "Jednostavno nije bilo još to vrijeme. Nitko to nije još očekivao. Ja kad sam odlazila na ovaj daleki put, nisam nikako ni u primisli imala da bi se to moglo sad dogoditi. Presjeklo me", priznala je Luna, koja je zbog obiteljske tragedije morala napustiti 'Asia Express'.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express luna valas
Asia Express: Zmajeva ruta

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