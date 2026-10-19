Tužan početak novog tjedna 'Asia Expressa': Luni Valas preminula sestra, napustila je show

Potresni trenuci obilježili su početak novog tjedna 'Asia Expressa'. Luna Valas primila je tragičnu vijest iz Hrvatske – preminula joj je sestra, koja se od rođenja borila s teškim zdravstvenim problemima. Shrvana gubitkom, Luna je odlučila napustiti natjecanje i vratiti se obitelji

icon-close

Novi tjedan 'Asia Expressa' započeo je iznimno tužnom viješću. Natjecateljica Luna Valas doznala je da joj je preminula sestra, zbog čega je morala prekinuti svoje sudjelovanje u showu i vratiti se u Zagreb. "Imam jako ozbiljnu obiteljsku situaciju zbog koje moram danas ići za Zagreb", rekla je Luna, a zatim otkrila kakvu je vijest primila.

icon-expand icon-close icon-close Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL

"Primila sam poziv od mame koji nikako nisam očekivala. Javila mi je da moja sestra više nije s nama", ispričala je potresena Luna. Objasnila je kako je njezina sestra od rođenja imala ozbiljne zdravstvene probleme. "Ona je bolesna od rođenja. Rodila se s dva tumora, cerebralnom paralizom. Nikad nije ni hodala ni pričala", otkrila je.

icon-expand Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL