Pino Pingvino i Maja prespavali noć metar od posmrtnih ostataka: 'Danas smo saznali da je tamo bila mrtva žena'

Pino Pingvino i Maja nisu ni slutili kakvu će priču otkriti nakon noći provedene u osiguranom smještaju. Tek kada su upitali domaćicu što se nalazi u njihovoj blizini, saznali su detalj zbog kojeg su ostali iznenađeni

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Kvalifikacije za imunitet u 'Asia Expressu' izborili su i Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja, čime su dobili osiguran smještaj. No, ono što je na početku izgledalo kao nagrada, pretvorilo se u iskustvo koje će dugo pamtiti.

icon-expand icon-close icon-close Pino Pingvino, Maja Gržinčić, Asia Express FOTO: RTL

Tek nakon poluprespavane noći Pino i Maja doznali su pravu istinu o mjestu u kojem su boravili. Kada su stigli, primijetili su neobične detalje, a Pino je domaćicu pitao o čemu se radi. Njezin odgovor bio je kratak: Mam, mam". Mislili su da je riječ samo o uspomeni i mjestu posvećenom nekome važnom, no kasnije su saznali da je priča puno neobičnija. "Tužit ću selo za duševnu bol. Danas smo saznali da je metar od nas bila mrtva žena", rekla je Maja kroz šalu.

icon-expand Pino Pingvino, Maja Gržinčić, Asia Express FOTO: RTL