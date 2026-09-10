Pino Pingvino i Maja prespavali noć metar od posmrtnih ostataka: 'Danas smo saznali da je tamo bila mrtva žena'

Kvalifikacije za imunitet u 'Asia Expressu' izborili su i Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja, čime su dobili osiguran smještaj. No, ono što je na početku izgledalo kao nagrada, pretvorilo se u iskustvo koje će dugo pamtiti.
Tek nakon poluprespavane noći Pino i Maja doznali su pravu istinu o mjestu u kojem su boravili. Kada su stigli, primijetili su neobične detalje, a Pino je domaćicu pitao o čemu se radi. Njezin odgovor bio je kratak: Mam, mam". Mislili su da je riječ samo o uspomeni i mjestu posvećenom nekome važnom, no kasnije su saznali da je priča puno neobičnija.
"Tužit ću selo za duševnu bol. Danas smo saznali da je metar od nas bila mrtva žena", rekla je Maja kroz šalu.
Pino je objasnio o čemu je riječ: "Odnosno njezin ostatak kojem se oni mole. Tu je njezina kost, tu su njezine slike", rekao je. Kako je dodao, isprva je mislio da je riječ samo o spomen-obilježju.
"Ja sam mislio da je to samo njoj u spomen, a sad smo čuli da je tamo baš bila ona", otkrio je Pino.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.