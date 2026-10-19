Tužna vijest za Lunu mijenja sve u 'Asia Expressu'

Prije nego što natjecatelji nastave put prema sjeveru zemlje, suočit će se sa situacijom za koju ih nijedan izazov nije mogao pripremiti. Luna će iz Zagreba primiti tužnu vijest i natjecanje će pasti u drugi plan

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Posljednja etapa laoskog dijela utrke u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi novu borbu za što bolji plasman. No prije nego što natjecatelji nastave put prema sjeveru zemlje, suočit će se sa situacijom za koju ih nijedan izazov nije mogao pripremiti. Luna će iz Zagreba primiti tužnu vijest i natjecanje će pasti u drugi plan. Imam jako ozbiljnu obiteljsku situaciju zbog koje moram ići za Zagreb", reći će Luna svima i otkriti što se dogodilo: Primila sam poziv od mame koji nisam očekivala nikako. Javila mi je da... moja sestra više nije s nama."

icon-expand icon-close icon-close Luna, Asia Express FOTO: RTL

Govoreći o sestrinu životu, Luna će podijeliti i okolnosti koje su obilježile njezino odrastanje. Bolesna je od rođenja, rodila se s dva tumora i cerebralnom paralizom i nikada nije hodala ni pričala... Jednostavno nije još bilo to vrijeme, nitko to još nije očekivao." Odlazak u Aziju za Lunu je značio i udaljenost od obitelji i vijest ju je zatekla potpuno nespremnu. Kad sam odlazila na ovaj daleki put, nisam imala ni u primisli da bi se to sada moglo dogoditi... Presjeklo me." Unatoč gubitku, Luna razmišlja o povratku i završetku onoga što je počela dolaskom u show. Mama je rekla da se borim dalje, želim završiti što sam započela - i zbog sebe, i zbog mame, i zbog svojih... i zbog sestre najviše", iskrena je.

icon-expand Luna, Asia Express FOTO: RTL

Vijest o smrti Lunine sestre snažno će odjeknuti među natjecateljima i svi će joj pružiti bezuvjetnu potporu. Stojimo uz Lunu, potpuna smo joj podrška i želimo da se što prije vrati", poručit će Zlatni dečki. Apsolutno želimo da se Luna vrati, računamo na nju, ona je jedan vrli borac", jasne su Gusarice dok Gazde naglašavaju: Ona nam je dala snage i volje i želimo da se vrati što prije." Riječi utjehe uputit će joj i roditelji. Tvoje mjesto u 'Asia Expressu' ostaje otvoreno i nadam se da se vidimo u Tajlandu", reći će Ante, a Antonija dodati: Mi ćemo te čekati." Sve što se dogodilo jako će potresti i Katarinu, Luninu partnericu u natjecanju. Nisam mogla stajati, mislila sam da ću se srušiti tamo. Raspadneš se u nekom momentu. Shvatiš što je bitno u životu, sjetiš se svojih i svoje obitelji i žao ti je za neke stvari koje si napravilo ili nisi", kaže Katarina.

icon-expand Luna, Asia Express FOTO: RTL