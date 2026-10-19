Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Tužna vijest za Lunu mijenja sve u 'Asia Expressu'

Prije nego što natjecatelji nastave put prema sjeveru zemlje, suočit će se sa situacijom za koju ih nijedan izazov nije mogao pripremiti. Luna će iz Zagreba primiti tužnu vijest i natjecanje će pasti u drugi plan

RTL.hr
19.10.2026 11:55

Posljednja etapa laoskog dijela utrke u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi novu borbu za što bolji plasman. No prije nego što natjecatelji nastave put prema sjeveru zemlje, suočit će se sa situacijom za koju ih nijedan izazov nije mogao pripremiti. Luna će iz Zagreba primiti tužnu vijest i natjecanje će pasti u drugi plan.

Imam jako ozbiljnu obiteljsku situaciju zbog koje moram ići za Zagreb", reći će Luna svima i otkriti što se dogodilo: Primila sam poziv od mame koji nisam očekivala nikako. Javila mi je da... moja sestra više nije s nama."

Luna, Asia Express
Luna, Asia Express FOTO: RTL

Govoreći o sestrinu životu, Luna će podijeliti i okolnosti koje su obilježile njezino odrastanje. Bolesna je od rođenja, rodila se s dva tumora i cerebralnom paralizom i nikada nije hodala ni pričala... Jednostavno nije još bilo to vrijeme, nitko to još nije očekivao."

Odlazak u Aziju za Lunu je značio i udaljenost od obitelji i vijest ju je zatekla potpuno nespremnu. Kad sam odlazila na ovaj daleki put, nisam imala ni u primisli da bi se to sada moglo dogoditi... Presjeklo me."

Unatoč gubitku, Luna razmišlja o povratku i završetku onoga što je počela dolaskom u show. Mama je rekla da se borim dalje, želim završiti što sam započela - i zbog sebe, i zbog mame, i zbog svojih... i zbog sestre najviše", iskrena je.

Luna, Asia Express
Luna, Asia Express FOTO: RTL

Vijest o smrti Lunine sestre snažno će odjeknuti među natjecateljima i svi će joj pružiti bezuvjetnu potporu. Stojimo uz Lunu, potpuna smo joj podrška i želimo da se što prije vrati", poručit će Zlatni dečki. Apsolutno želimo da se Luna vrati, računamo na nju, ona je jedan vrli borac", jasne su Gusarice dok Gazde naglašavaju: Ona nam je dala snage i volje i želimo da se vrati što prije."

Riječi utjehe uputit će joj i roditelji. Tvoje mjesto u 'Asia Expressu' ostaje otvoreno i nadam se da se vidimo u Tajlandu", reći će Ante, a Antonija dodati: Mi ćemo te čekati."

Sve što se dogodilo jako će potresti i Katarinu, Luninu partnericu u natjecanju. Nisam mogla stajati, mislila sam da ću se srušiti tamo. Raspadneš se u nekom momentu. Shvatiš što je bitno u životu, sjetiš se svojih i svoje obitelji i žao ti je za neke stvari koje si napravilo ili nisi", kaže Katarina.

Luna, Asia Express
Luna, Asia Express FOTO: RTL

Lunina snaga i dostojanstvo u tom preteškom trenutku urezat će se u srce svima. Niko će pohvaliti njezinu čvrstinu, a Ivan otkriti da ih je iznenadila snagom koju je pokazala. Ona nas je motivirala jer smo mislili da nema smisla nastaviti ovo ako ona neće biti dobro", objasnit će Ivan, a Šprem dodati: Život i nastavak života je nešto veće od igre, a Luna je zaslužila biti ovdje s nama ako ona to želi."

Da je vijest potresla cijelu ekipu, potvrdit će i Spartanci dok će Niko sažeti emocije koje su preplavile natjecatelje. Plakali smo kao mala djeca svi odreda", reći će.

Utrka se nastavlja, a Katarinu ide dalje bez partnerice s kojom je dosad svladavala sve prepreke na putu. Ne možeš sam ovo prolaziti, moraš imati partnera", poručuju Gazde, a tko će zauzeti Lunino mjesto i kako će se novonastali par snaći u nastavku utrke - gledajte večeras u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

asia express luna valas
Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina Mamić otkrila istinu o pet dolara i svađi s Bornom: 'Pino i ja smo zapravo njoj pomogli'

Asia Express: Zmajeva ruta

Evo što donose nove epizode 'Asia Expressa': Pred njima su najteži trenuci dosad – puca li sve pod pritiskom?

Moglo bi te zanimati

Evo što donose nove epizode 'Asia Expressa': Pred njima su najteži trenuci dosad – puca li sve pod pritiskom?

'Tko bi tada rekao da nas čeka takva avantura!' Prepoznajete li ovaj tim iz 'Asia Expressa'?

Što slijedi u 'Asia Expressu'? Antonija i kandidati u suzama: 'Plakali smo kao mala djeca'

Ella Dvornik otkrila što se događalo iza kamera 'Asia Expressa': 'Ako postoji pakao, onda je to...'

Luciano Plazibat za RTL.hr otkrio kome je donirao novac osvojen u 'Asia Expressu': 'Najdraža pobjeda dosad!'

Anastasia i Petar zaljubili se u šišmiša! Ipak, ona ga je upozorila: 'Nije pametno dirati životinje ovdje'

Pročitaj na Net.hr
Tragedija usred utrke: Luna doznala bolnu vijest, ostali natjecatelji slomljeni
Hrvatska influencerica zavirila iza kulisa Victoria's Secreta: Pogledajte što je pokazala
Od bračnog para do pjevačice i majke šestero djece: Upoznajte nove kandidate
Haris Džinović otkrio detalje odnosa s kćeri: 'Otac joj nije potreban, ima zamjenskog tatu'
Ministar Habijan na velikom pothvatu: 'Ja sam Ironman'
Zoranu Mišiću predviđali su estradnu karijeru: 'Bio sam mlad, tvrdoglav i držao se principa'
Barbara Palvin nosila reviju šest tjedana nakon poroda: 'Odlično se osjećam'
Čipka, obline i vrući pogledi: Victoria’s Secret manekenke zapalile pistu
Cindy Crawford se oglasila nakon smrti sina: 'Dok se ponovno ne sretnemo, naš dječače dragi'
Fatalna plavuša koju ne biste htjeli naljutiti: Izgleda senzacionalno, a u ringu je nemilosrdna