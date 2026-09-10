U 'Asia Expressu' uvode imunitet, a natjecatelji pucaju od umora: 'Što je meni ovo trebalo?'

Treća epizoda avanturističkog showa donosi novi amulet i novost koja će promijeniti utrku - uvodi se imunitet! Uz borbu za zaštitu od eliminacije, pred natjecateljima su novi zadaci, potraga za prijevozom i smještajem, ali i situacije u kojima će se još jednom pokazati koliko su važni stav, opuštenost i, ponajprije - sreća

icon-close

Nastavlja se utrka Zmajevom rutom kroz Kambodžu, Laos i Tajland, a natjecatelje čekaju odluke koje bi mogle utjecati na njihov daljnji put. Zlatni dečki već su dvaput osvojili amulet, a sada dobivaju moć odlučiti tko će utrku nastaviti posljednji.

icon-expand icon-close icon-close Anita, Asia Express FOTO: RTL

Kaleb otkriva kako su Šprem i on odlučili igrati: Postavili smo si neke sportske principe kojih ćemo se držati. Nećemo prevariti ni sebe ni druge niti se baviti kalkulacijama pa na taj način gledati nekoga udaljiti ili usporiti u utrci." Odlučili su unazaditi posljednja dva para koja su prethodnog dana stigla na cilj, a pritom ne znaju o kojim je parovima riječ. Voditelji, naravno, znaju - pa će posljednja dva para dobiti poseban zadatak: čišćenje u hramu! Ipak, čini se da im ta kazna neće teško pasti: Čak nas je to i razveselilo jer kad imaš priliku biti u hramu i čistiti?"

icon-expand Ines i Ella, Asia Express FOTO: RTL

A stiže i velika novost! Uvodimo imunitet! To je zaštita od eliminacije do kraja prvog ciklusa, a donosi i svojevrsni predah", najavit će Antonija. Imunitet, naime, ne donosi samo zaštitu od eliminacije - pobjednički tim dobit će priliku nakratko zaboraviti na potragu za prijevozom i prenoćištem te se odmoriti od svakodnevne iscrpljenosti. Za Spartance nema dvojbe što im je najvažnije: Samo to želim, briga me za sve drugo. Imunitet nam donosi mir i uživanje taj dan."

icon-expand Kartelo i Ivan, Asia Express FOTO: RTL

No do imuniteta neće biti lako doći. Sudjelovat ćete u nizu zadataka i morate se prvo kvalificirati za utrku za imunitet", objasnit će Antonija, a u završnoj utrci mjesta ima samo za tri para. U novu utrku parovi kreću redoslijedom kojim su dolazili na prošli check point, pa će se još jednom pokazati koliko je važan svaki plasman. Zlatni dečki kreću prvi iz Kampong Khleanga, s prednošću od deset minuta, a njihov je prvi cilj Siam Reap, nakon čega moraju nastaviti prema Phnom Kromu.

icon-expand Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Pred parovima je još jedan dan traženja prijevoza, a Kaleb će opisati kako izgleda potraga za vozačem: Gledaš ima li igdje ikakva garaža da izvučemo čovjeka iz kreveta ili kuće pa da ga natjeramo da nas vozi prema Siam Reapu."

icon-expand Luciano i tata, Asia Express FOTO: RTL