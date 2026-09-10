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Asia Express: Zmajeva ruta

U 'Asia Expressu' uvode imunitet, a natjecatelji pucaju od umora: 'Što je meni ovo trebalo?'

Treća epizoda avanturističkog showa donosi novi amulet i novost koja će promijeniti utrku - uvodi se imunitet! Uz borbu za zaštitu od eliminacije, pred natjecateljima su novi zadaci, potraga za prijevozom i smještajem, ali i situacije u kojima će se još jednom pokazati koliko su važni stav, opuštenost i, ponajprije - sreća

RTL.hr
10.09.2026 11:36

Nastavlja se utrka Zmajevom rutom kroz Kambodžu, Laos i Tajland, a natjecatelje čekaju odluke koje bi mogle utjecati na njihov daljnji put. Zlatni dečki već su dvaput osvojili amulet, a sada dobivaju moć odlučiti tko će utrku nastaviti posljednji.

Anita, Asia Express
Anita, Asia Express FOTO: RTL

Kaleb otkriva kako su Šprem i on odlučili igrati: Postavili smo si neke sportske principe kojih ćemo se držati. Nećemo prevariti ni sebe ni druge niti se baviti kalkulacijama pa na taj način gledati nekoga udaljiti ili usporiti u utrci." Odlučili su unazaditi posljednja dva para koja su prethodnog dana stigla na cilj, a pritom ne znaju o kojim je parovima riječ. Voditelji, naravno, znaju - pa će posljednja dva para dobiti poseban zadatak: čišćenje u hramu! Ipak, čini se da im ta kazna neće teško pasti: Čak nas je to i razveselilo jer kad imaš priliku biti u hramu i čistiti?"

Ines i Ella, Asia Express
Ines i Ella, Asia Express FOTO: RTL

A stiže i velika novost! Uvodimo imunitet! To je zaštita od eliminacije do kraja prvog ciklusa, a donosi i svojevrsni predah", najavit će Antonija. Imunitet, naime, ne donosi samo zaštitu od eliminacije - pobjednički tim dobit će priliku nakratko zaboraviti na potragu za prijevozom i prenoćištem te se odmoriti od svakodnevne iscrpljenosti. Za Spartance nema dvojbe što im je najvažnije: Samo to želim, briga me za sve drugo. Imunitet nam donosi mir i uživanje taj dan."

Kartelo i Ivan, Asia Express
Kartelo i Ivan, Asia Express FOTO: RTL

No do imuniteta neće biti lako doći. Sudjelovat ćete u nizu zadataka i morate se prvo kvalificirati za utrku za imunitet", objasnit će Antonija, a u završnoj utrci mjesta ima samo za tri para.

U novu utrku parovi kreću redoslijedom kojim su dolazili na prošli check point, pa će se još jednom pokazati koliko je važan svaki plasman. Zlatni dečki kreću prvi iz Kampong Khleanga, s prednošću od deset minuta, a njihov je prvi cilj Siam Reap, nakon čega moraju nastaviti prema Phnom Kromu.

Luciano, Asia Express
Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Pred parovima je još jedan dan traženja prijevoza, a Kaleb će opisati kako izgleda potraga za vozačem: Gledaš ima li igdje ikakva garaža da izvučemo čovjeka iz kreveta ili kuće pa da ga natjeramo da nas vozi prema Siam Reapu."

Luciano i tata, Asia Express
Luciano i tata, Asia Express FOTO: RTL

Ostali timovi kreću u razmacima od dvije minute, no već će na početku biti jasno da brzina nije jedino što odlučuje pobjednika. Strah me kako ćemo tu naći prijevoz do Siam Reapa koji je dosta udaljen, jedno 50 minuta", priznaju Jokeri dok Spartanci uviđaju da na cesti - nema žive duše.

No nekima nije pobjeda na pameti. Nisu suze zbog poretka, nego mi je više zbog tuširanja, koliko god to glupo zvučalo... Na kraju dana ti dođe da ti je svega dosta, da bi odustao sto puta, da se pitaš što je meni ovo trebalo i tko me na ovo tjerao", priznat će natjecatelji.

Tko će se kvalificirati za utrku za imunitet, kome će se sreća osmjehnuti baš kada bude najpotrebnije, a tko će zbog iscrpljenosti poželjeti odustati od svega? Show 'Asia Express' ne propustite večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

asia express
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