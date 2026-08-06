'U džunglu ili u hotel?': Pogledajte kako su stric Niko i nećak Ivan u zabavnom promo videu najavili sudjelovanje u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Riječ je o veselom dvojcu koji čine poduzetnik Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan Tokić, poznati pod timskim imenom "Gazde".
Dok Niko pozira u elegantnom plavom odijelu i kravati, a Ivan u opuštenijoj crnoj kombinaciji, gledateljima je već na prvi pogled jasno o kakvom je kontrastu riječ. Upravo je taj prijelaz iz udobnih ureda i poslovnog luksuza u surovu realnost azijskih ulica poslužio kao glavna tema simpatične najave i pitanja koje se nametnulo samo od sebe - idu li "Gazde" u džunglu ili u hotel?
Iz poslovnih odijela izravno u neizvjesnost Azije
Nakon godina provedenih u poslovnom svijetu i naviknutosti na visoke standarde, stric i nećak morat će dokazati koliko su se spremni prilagoditi uvjetima u kojima hotelski smještaj i udobnost više nisu zajamčeni, nego se za svaki krov nad glavom moraju izboriti sami.
Smijeh i odlična energija na snimanju najave
Snimke iza kulisa otkrivaju kako je na samom setu vladala izvrsna atmosfera. Od pravljenja selfieja na balkonu s pogledom na grad do opuštenog dovikivanja s produkcijskom ekipom dok kamere bilježe svaki detalj, Niko i Ivan pokazali su da im dobrog raspoloženja ne nedostaje. Njihova međusobna povezanost i prepoznatljivi humor već u samom startu najavljuju da će ovaj tim biti jedan od najupečatljivijih u nadolazećoj sezoni.
Koliko će im poslovna snalažljivost i obiteljski duh pomoći kada se nađu na terenu s budžetom od svega jednog eura po danu, gledatelji će moći pratiti od rujna na RTL-u i streaming platformi Voyo, gdje "Asia Express: Zmajeva ruta" donosi novu razinu televizijske avanture.