'U džunglu ili u hotel?': Pogledajte kako su stric Niko i nećak Ivan u zabavnom promo videu najavili sudjelovanje u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Riječ je o veselom dvojcu koji čine poduzetnik Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan Tokić, poznati pod timskim imenom "Gazde".

Dok Niko pozira u elegantnom plavom odijelu i kravati, a Ivan u opuštenijoj crnoj kombinaciji, gledateljima je već na prvi pogled jasno o kakvom je kontrastu riječ. Upravo je taj prijelaz iz udobnih ureda i poslovnog luksuza u surovu realnost azijskih ulica poslužio kao glavna tema simpatične najave i pitanja koje se nametnulo samo od sebe - idu li "Gazde" u džunglu ili u hotel?