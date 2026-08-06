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Asia Express: Zmajeva ruta

'U džunglu ili u hotel?': Pogledajte kako su stric Niko i nećak Ivan u zabavnom promo videu najavili sudjelovanje u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Pripreme za emitiranje novog televizijskog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta' u punom su zamahu, a na društvenim mrežama objavljen je novi zabavni promo video koji u prvi plan stavlja prvi predstavljeni natjecateljski par

RTL.hr
06.08.2026 17:00

Riječ je o veselom dvojcu koji čine poduzetnik Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan Tokić, poznati pod timskim imenom "Gazde".

Dok Niko pozira u elegantnom plavom odijelu i kravati, a Ivan u opuštenijoj crnoj kombinaciji, gledateljima je već na prvi pogled jasno o kakvom je kontrastu riječ. Upravo je taj prijelaz iz udobnih ureda i poslovnog luksuza u surovu realnost azijskih ulica poslužio kao glavna tema simpatične najave i pitanja koje se nametnulo samo od sebe - idu li "Gazde" u džunglu ili u hotel?

Iz poslovnih odijela izravno u neizvjesnost Azije

Nakon godina provedenih u poslovnom svijetu i naviknutosti na visoke standarde, stric i nećak morat će dokazati koliko su se spremni prilagoditi uvjetima u kojima hotelski smještaj i udobnost više nisu zajamčeni, nego se za svaki krov nad glavom moraju izboriti sami.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Smijeh i odlična energija na snimanju najave

Snimke iza kulisa otkrivaju kako je na samom setu vladala izvrsna atmosfera. Od pravljenja selfieja na balkonu s pogledom na grad do opuštenog dovikivanja s produkcijskom ekipom dok kamere bilježe svaki detalj, Niko i Ivan pokazali su da im dobrog raspoloženja ne nedostaje. Njihova međusobna povezanost i prepoznatljivi humor već u samom startu najavljuju da će ovaj tim biti jedan od najupečatljivijih u nadolazećoj sezoni.

Koliko će im poslovna snalažljivost i obiteljski duh pomoći kada se nađu na terenu s budžetom od svega jednog eura po danu, gledatelji će moći pratiti od rujna na RTL-u i streaming platformi Voyo, gdje "Asia Express: Zmajeva ruta" donosi novu razinu televizijske avanture.

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