U kakvim su odnosima i vezama kandidati showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'?

Dok će jedni snagu crpiti iz obiteljskih korijena, drugi se uzdaju u višegodišnja prijateljstva, sportska partnerstva i dokazane poslovne veze. U nastavku donosimo detaljan pregled u kakvim su točno relacijama kandidati koji kreću u 'Asia Express: Zmajeva ruta'!
Obiteljske veze i roditeljski oslonac
Među natjecateljima su se našla tri obiteljska para koja će testirati bliskost i međusobno povjerenje pod velikim pritiskom. Poznati plesač i influencer Luciano Plazibat u show ulazi sa svojim tatom Robertom Plazibatom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi i trenerom kickboxinga. Spoj opuštenog umjetničkog duha i čelične vojničke discipline zasigurno će biti njihov glavni adut na terenu.
Mlada pjevačica Đana Smajo glazbene pozornice zamjenjuje azijskom divljinom, a najveća podrška i suputnica na tom putu bit će joj majka Meri Smajo.
Obiteljske snage brani i poduzetnica te autorica Borna Kotromanić, koja u utrku života ulazi sa svojom rodicom, filmskom i televizijskom producenticom Vesnom Banović.
Generacijsku povezanost i obiteljsko zajedništvo na teren donose i stric Niko te njegov nećak Ivan, koji ulaze u utrku spremni dokazati kako spoj iskustva i mladenačke energije funkcionira u najtežim trenucima.
Dugogodišnja prijateljstva i bliske veze
Prijateljski odnosi bit će na velikom testu izdržljivosti i tolerancije. Influencerica Ella Dvornik u avanturu života kreće s dugogodišnjom prijateljicom Ines Kordić Miotto, pri čemu je jedna majstorica improvizacije, dok druga najbolje funkcionira kada ima sve pod kontrolom.
Sličan spoj avanturističkog duha čine popularni influencer Pino Pingvino i sportska nutricionistica Maja Gržinčić, koji su dugogodišnji prijatelji i ljubitelji izazova.
Također, modne piste azijskim asfaltom zamjenjuju bivša Miss Hrvatske Katarina Mamić i međunarodna manekenka Luna Valas, bliske prijateljice i kolegice iz modnog svijeta koje spajaju ljepotu, poduzetnički duh i izdržljivost.
Sportske legende
Rukometni teren nepoznatim cestama Azije zamijenit će i legendarni bivši reprezentativci Nikša Kaleb i Goran Šprem. Zlatni rukometaši i nekadašnji suigrači ponovno udružuju snage i dokazuju da je sportska povezanost neraskidiva.
Ljubavni par i emotivna podrška
Jedini ljubavni par u natjecanju čine omiljena TV voditeljica Anita Martinović i uspješni slovenski poduzetnik Aleksej Škarica. Njihova emotivna veza bit će na pravom testu u nepredvidivim uvjetima utrke kroz Aziju, gdje će morati balansirati između međusobne podrške, donošenja brzih odluka pod pritiskom i borbe za pobjedu.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.