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Asia Express: Zmajeva ruta

U kakvim su odnosima i vezama kandidati showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'?

Novi pustolovni spektakl donosi nevjerojatne izazove na azijskim cestama, a u borbu s ekstremnim uvjetima i budžetom od samo jednog eura po danu ulaze parovi povezani obiteljskim, prijateljskim i poslovnim vezama. Pogledajte tko s kim kreće u utrku života i kakvi ih odnosi vežu

RTL.hr
31.08.2026 16:00

Dok će jedni snagu crpiti iz obiteljskih korijena, drugi se uzdaju u višegodišnja prijateljstva, sportska partnerstva i dokazane poslovne veze. U nastavku donosimo detaljan pregled u kakvim su točno relacijama kandidati koji kreću u 'Asia Express: Zmajeva ruta'!

Obiteljske veze i roditeljski oslonac

Među natjecateljima su se našla tri obiteljska para koja će testirati bliskost i međusobno povjerenje pod velikim pritiskom. Poznati plesač i influencer Luciano Plazibat u show ulazi sa svojim tatom Robertom Plazibatom, bivšim pripadnikom specijalnih postrojbi i trenerom kickboxinga. Spoj opuštenog umjetničkog duha i čelične vojničke discipline zasigurno će biti njihov glavni adut na terenu.

Luciano i Robert, Asia Express
Luciano i Robert, Asia Express FOTO: RTL

Mlada pjevačica Đana Smajo glazbene pozornice zamjenjuje azijskom divljinom, a najveća podrška i suputnica na tom putu bit će joj majka Meri Smajo. 

Asia Express - Meri i Dana
Asia Express - Meri i Dana FOTO: RTL

Obiteljske snage brani i poduzetnica te autorica Borna Kotromanić, koja u utrku života ulazi sa svojom rodicom, filmskom i televizijskom producenticom Vesnom Banović.

Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta
Borna i Vesna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Generacijsku povezanost i obiteljsko zajedništvo na teren donose i stric Niko te njegov nećak Ivan, koji ulaze u utrku spremni dokazati kako spoj iskustva i mladenačke energije funkcionira u najtežim trenucima.

Ivan i Niko, Asia Express
Ivan i Niko, Asia Express FOTO: RTL

Dugogodišnja prijateljstva i bliske veze

Prijateljski odnosi bit će na velikom testu izdržljivosti i tolerancije. Influencerica Ella Dvornik u avanturu života kreće s dugogodišnjom prijateljicom Ines Kordić Miotto, pri čemu je jedna majstorica improvizacije, dok druga najbolje funkcionira kada ima sve pod kontrolom. 

Asia Express - Ella i Ines
Asia Express - Ella i Ines FOTO: RTL

Sličan spoj avanturističkog duha čine popularni influencer Pino Pingvino i sportska nutricionistica Maja Gržinčić, koji su dugogodišnji prijatelji i ljubitelji izazova. 

Asia Express - Maja i Pino
Asia Express - Maja i Pino FOTO: RTL

Također, modne piste azijskim asfaltom zamjenjuju bivša Miss Hrvatske Katarina Mamić i međunarodna manekenka Luna Valas, bliske prijateljice i kolegice iz modnog svijeta koje spajaju ljepotu, poduzetnički duh i izdržljivost.

Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta
Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Sportske legende

Rukometni teren nepoznatim cestama Azije zamijenit će i legendarni bivši reprezentativci Nikša Kaleb i Goran Šprem. Zlatni rukometaši i nekadašnji suigrači ponovno udružuju snage i dokazuju da je sportska povezanost neraskidiva. 

Nikša i Goran, Asia Express
Nikša i Goran, Asia Express FOTO: RTL

Ljubavni par i emotivna podrška

Jedini ljubavni par u natjecanju čine omiljena TV voditeljica Anita Martinović i uspješni slovenski poduzetnik Aleksej Škarica. Njihova emotivna veza bit će na pravom testu u nepredvidivim uvjetima utrke kroz Aziju, gdje će morati balansirati između međusobne podrške, donošenja brzih odluka pod pritiskom i borbe za pobjedu.

Anita i Aleksej, Asia Express
Anita i Aleksej, Asia Express FOTO: RTL

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

ANKETA S kim biste vi krenuli u 'Asia Express'?

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