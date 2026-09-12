'U London sam preselila s 250 pari cipela': Kako će Ines bez njih u 'Asia Expressu'?

Gledateljima 'Asia Expressa' jedno od novih lica svakako je Ines Kordić Miotto, najbolja prijateljica Elle Dvornik koja je s njom krenula u avanturu života kroz Aziju. Iako se Ella već godinama pojavljuje u javnosti, Ines je mnogima bila potpuno novo lice – a već u predstavljanju njihova para pokazala je da će u show donijeti puno karaktera i humora.
Bogata kolekcija
Ines je otkrila nekoliko detalja o sebi, pa tako i onu zanimljivost koja je odmah privukla pažnju – svoju ljubav prema cipelama.
"Ja sam Ines Kordić Miotto, po zanimanju sam marketing menadžer. Hrvatska je bila premala za mene i preselila sam se u London. Ja i mojih 250 pari cipela", rekla je Ines kroz smijeh.
No, Ella je odmah odlučila ispraviti brojku: "400", otkrivši da je kolekcija cipela njezine prijateljice još veća nego što je sama priznala.
Iako su navikle na potpuno drugačiji život, njih dvije znale su da ih u 'Asia Expressu' čeka pravi test prijateljstva. Upravo je Ella istaknula kako će im ovo putovanje biti najveći zajednički izazov.
"Ili ćemo se posvađati ili ostajemo friends forever", rekla je Ella, dok je Ines bez puno razmišljanja odgovorila: "Ostajemo friends forever."
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.