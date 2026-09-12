'U London sam preselila s 250 pari cipela': Kako će Ines bez njih u 'Asia Expressu'?

Gledateljima 'Asia Expressa' jedno od novih lica svakako je Ines Kordić Miotto , najbolja prijateljica Elle Dvornik koja je s njom krenula u avanturu života kroz Aziju. Iako se Ella već godinama pojavljuje u javnosti, Ines je mnogima bila potpuno novo lice – a već u predstavljanju njihova para pokazala je da će u show donijeti puno karaktera i humora.

Ines je otkrila nekoliko detalja o sebi, pa tako i onu zanimljivost koja je odmah privukla pažnju – svoju ljubav prema cipelama.

"Ja sam Ines Kordić Miotto, po zanimanju sam marketing menadžer. Hrvatska je bila premala za mene i preselila sam se u London. Ja i mojih 250 pari cipela", rekla je Ines kroz smijeh.

No, Ella je odmah odlučila ispraviti brojku: "400", otkrivši da je kolekcija cipela njezine prijateljice još veća nego što je sama priznala.