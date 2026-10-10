Ugostio pola 'Asia Expressa', a natjecatelji mu poklonili Modrićev dres! Ella Dvornik s njim snimila i selfie

Skitnice, Gazele i Spartanci u 'Asia Expressu' imali su sreće kada su naišli na čovjeka koji je svih šestero primio u svoj dom. Natjecatelji su ostali oduševljeni njegovom kućom, a za gostoprimstvo su mu zahvalili dresom Luke Modrića. Ella Dvornik pobrinula se i za zajednički selfie

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Jedan od domaćina u Laosu posebno je oduševio natjecatelje 'Asia Expressa' kada je u svoj dom primio čak tri para – Skitnice, Gazele i Spartance. Njegova kuća ostavila je snažan dojam na goste, a oni su mu odlučili zahvaliti posebnim poklonom – dresom Luke Modrića!

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Skitnice, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Podsjetimo, natjecatelji su tijekom potrage za prenoćištem naišli na čovjeka koji je odlučio otvoriti vrata svog doma za čak šestero kandidata. Ella Dvornik i Ines, Katarina i Luna te Robert i Luciano Plazibat tako su dobili priliku provesti noć pod istim krovom, i to u kući koja ih je svojim izgledom posebno oduševila. Ella je tada, impresionirana smještajem, komentirala: "Ovo je kuća s Pantovčaka."

icon-expand Skitnice, Gazde, Gazele, Asia Express FOTO: RTL