Ugostio pola 'Asia Expressa', a natjecatelji mu poklonili Modrićev dres! Ella Dvornik s njim snimila i selfie

Jedan od domaćina u Laosu posebno je oduševio natjecatelje 'Asia Expressa' kada je u svoj dom primio čak tri para – Skitnice, Gazele i Spartance. Njegova kuća ostavila je snažan dojam na goste, a oni su mu odlučili zahvaliti posebnim poklonom – dresom Luke Modrića!
Podsjetimo, natjecatelji su tijekom potrage za prenoćištem naišli na čovjeka koji je odlučio otvoriti vrata svog doma za čak šestero kandidata. Ella Dvornik i Ines, Katarina i Luna te Robert i Luciano Plazibat tako su dobili priliku provesti noć pod istim krovom, i to u kući koja ih je svojim izgledom posebno oduševila.
Ella je tada, impresionirana smještajem, komentirala: "Ovo je kuća s Pantovčaka."
No priča o gostoljubivom domaćinu nije završila samo na luksuznom smještaju. Natjecatelji su mu odlučili pokloniti dres hrvatskog nogometnog reprezentativca Luke Modrića, a lijep trenutak zabilježili su i fotografijom.
Ella je uzela domaćinov mobitel i s njim snimila selfie, stvorivši tako još jednu uspomenu na njihov susret.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.