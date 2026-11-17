Gazele su prvo bile zadovoljne što su našle smještaj, no onda su Katarini zasmetale neke stvari. "Sobica, nemam što za reći, sve vidite. Kamera i klima, sve jasno", komentirala je.
"Nije to kamera. Stara, to je lampa", rekla joj je Luna. "Baš ćemo vidjeti", odgovorila joj je Katarina.
Rekla je Luni da bi spavala na podu, a ne na krevetu. Luni je to bilo smiješno. "Daj me nemoj zezati", komentirala je. "Soba je cijela nekako čudna. Uredna je, sve super, ali evo, na podu ćemo spavati", istaknula je Katarina.
Gazele su se ponudile pomoći vlasnici kuće, a ona im je rekla da ne trebaju ništa raditi. Ipak, kasnije se predomislila. Luna i Katarina su komentirale da nikad nije istina da ne trebaju ništa raditi.
"Dvorište puno lišća, odjednom su metle u rukama i meti mala. Što ćemo?" rekla je Katarina.
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