Katarini se nije svidjela soba, a ona i Luna požalile su se da su morale nešto raditi

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Gazele su prvo bile zadovoljne što su našle smještaj, no onda su Katarini zasmetale neke stvari. "Sobica, nemam što za reći, sve vidite. Kamera i klima, sve jasno", komentirala je. "Nije to kamera. Stara, to je lampa", rekla joj je Luna. "Baš ćemo vidjeti", odgovorila joj je Katarina.

icon-expand icon-close icon-close Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Rekla je Luni da bi spavala na podu, a ne na krevetu. Luni je to bilo smiješno. "Daj me nemoj zezati", komentirala je. "Soba je cijela nekako čudna. Uredna je, sve super, ali evo, na podu ćemo spavati", istaknula je Katarina.

icon-expand Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Gazele su se ponudile pomoći vlasnici kuće, a ona im je rekla da ne trebaju ništa raditi. Ipak, kasnije se predomislila. Luna i Katarina su komentirale da nikad nije istina da ne trebaju ništa raditi. "Dvorište puno lišća, odjednom su metle u rukama i meti mala. Što ćemo?" rekla je Katarina.

icon-expand Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL