Urnebesni kadrovi iza kulisa novog RTL-ovog showa 'Asia Express': Pogledajte kako je Antonija Blaće 'pala' od umora

Službeni Instagram profil showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', u suradnji s voditeljicom Antonijom Blaće, podijelio je urnebesan video koji je u kratkom roku slatko nasmijao brojne pratitelje i pokazao kako zapravo izgledaju kasni sati nakon cjelodnevnog rada na terenu.
Doslovno padanje s nogu u hotelskoj sobi
Na snimci omiljena voditeljica demonstrirala je što znači "doslovno pasti od umora". Čim je zakoračila u hotelsku sobu, Antonija se u punoj spremi - i s čizmama na nogama - bez oklijevanja leđima bacila ravno na krevet.
Preko videa je postavljen natpis s kojim se u tom trenutku svatko može poistovjetiti: "Kad se nakon napornog dana napokon možeš odmoriti"
Ovaj opušteni i humoristični uvid u njezinu svakodnevicu na snimanju još je jednom pokazao zašto je Antonija jedna od najomiljenijih televizijskih ličnosti, spremna na šalu čak i kada je tempo na setu nemilosrdan.
Azijska avantura punom parom juri prema jeseni
I dok se ekipa iza kamere i voditeljski dvojac, kojeg uz Antoniju čini komičar Ante Travizi, trude zabilježiti najbolje trenutke ove nepredvidive utrke, gledatelji s nestrpljenjem iščekuju rujan. Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi surovu borbu natjecatelja bez scenarija i pomoći sa strane, a sudeći po tempu koji očito umara i samu voditeljicu, pred nama je jedna od najdinamičnijih i najnapetijih televizijskih sezona do sada.