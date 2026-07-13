Urnebesni kadrovi iza kulisa novog RTL-ovog showa 'Asia Express': Pogledajte kako je Antonija Blaće 'pala' od umora

Službeni Instagram profil showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' , u suradnji s voditeljicom Antonijom Blaće , podijelio je urnebesan video koji je u kratkom roku slatko nasmijao brojne pratitelje i pokazao kako zapravo izgledaju kasni sati nakon cjelodnevnog rada na terenu.

Na snimci omiljena voditeljica demonstrirala je što znači "doslovno pasti od umora". Čim je zakoračila u hotelsku sobu, Antonija se u punoj spremi - i s čizmama na nogama - bez oklijevanja leđima bacila ravno na krevet.

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Preko videa je postavljen natpis s kojim se u tom trenutku svatko može poistovjetiti: "Kad se nakon napornog dana napokon možeš odmoriti"

Ovaj opušteni i humoristični uvid u njezinu svakodnevicu na snimanju još je jednom pokazao zašto je Antonija jedna od najomiljenijih televizijskih ličnosti, spremna na šalu čak i kada je tempo na setu nemilosrdan.