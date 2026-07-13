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Asia Express: Zmajeva ruta

Urnebesni kadrovi iza kulisa novog RTL-ovog showa 'Asia Express': Pogledajte kako je Antonija Blaće 'pala' od umora

Da je snimanje novog RTL-ovog megahita 'Asia Express: Zmajeva ruta' sve samo ne lagan zadatak, potvrdila je i najnovija objava s dalekog istoka

RTL.hr
13.07.2026 15:00

Službeni Instagram profil showa 'Asia Express: Zmajeva ruta', u suradnji s voditeljicom Antonijom Blaće, podijelio je urnebesan video koji je u kratkom roku slatko nasmijao brojne pratitelje i pokazao kako zapravo izgledaju kasni sati nakon cjelodnevnog rada na terenu.

Doslovno padanje s nogu u hotelskoj sobi

Na snimci omiljena voditeljica demonstrirala je što znači "doslovno pasti od umora". Čim je zakoračila u hotelsku sobu, Antonija se u punoj spremi - i s čizmama na nogama - bez oklijevanja leđima bacila ravno na krevet.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Preko videa je postavljen natpis s kojim se u tom trenutku svatko može poistovjetiti: "Kad se nakon napornog dana napokon možeš odmoriti"

Ovaj opušteni i humoristični uvid u njezinu svakodnevicu na snimanju još je jednom pokazao zašto je Antonija jedna od najomiljenijih televizijskih ličnosti, spremna na šalu čak i kada je tempo na setu nemilosrdan.

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Azijska avantura punom parom juri prema jeseni

I dok se ekipa iza kamere i voditeljski dvojac, kojeg uz Antoniju čini komičar Ante Travizi, trude zabilježiti najbolje trenutke ove nepredvidive utrke, gledatelji s nestrpljenjem iščekuju rujan. Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi surovu borbu natjecatelja bez scenarija i pomoći sa strane, a sudeći po tempu koji očito umara i samu voditeljicu, pred nama je jedna od najdinamičnijih i najnapetijih televizijskih sezona do sada.

asia express: zmajeva ruta antonija blaće
Asia Express: Zmajeva ruta

RTL ovog rujna donosi najuzbudljiviju televizijsku avanturu godine - 'Asia Express: Zmajeva ruta'!

Asia Express: Zmajeva ruta

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