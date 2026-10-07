Urnebesno! Petru nikako nije išao zadatak s povezom na očima: Umjesto hrane, mirisao je prazan stol

Jedan od zadataka u 'Asia Expressu' stavio je osjetila natjecatelja na pravi test. Parovi su dobili poveze preko očiju te su, bez gledanja, samo na temelju mirisa morali prepoznati namirnice koje su se nalazile na tanjurima ispred njih.

Kod Savršenih se Anastasia u zadatku prilično dobro snašla i uspjela prepoznati niz namirnica, dok je Petar imao znatno više problema. Ne samo da mu mirisi nisu bili od velike pomoći nego je teško pronalazio i tanjure ispred sebe. U pokušaju da otkrije što se nalazi pred njim nekoliko je puta umjesto hrane njušio stol, što je cijelu situaciju učinilo još zabavnijom.

Natjecatelji su uz ostale namirnice imali i tanjurić s kavom, čiji je miris trebao pomoći neutralizirati prethodne mirise i olakšati nastavak zadatka.