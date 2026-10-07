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Asia Express: Zmajeva ruta

Urnebesno! Petru nikako nije išao zadatak s povezom na očima: Umjesto hrane, mirisao je prazan stol

Savršeni su tijekom zadatka prepoznavanja namirnica bez gledanja priredili urnebesnu scenu. Dok je Anastasia uspješno pogađala što se nalazi na tanjurima, Petar je njušio stol, tražio tanjure, a bosiljak na kraju zamijenio za kavu

RTL.hr
07.10.2026 23:00

Jedan od zadataka u 'Asia Expressu' stavio je osjetila natjecatelja na pravi test. Parovi su dobili poveze preko očiju te su, bez gledanja, samo na temelju mirisa morali prepoznati namirnice koje su se nalazile na tanjurima ispred njih.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Kod Savršenih se Anastasia u zadatku prilično dobro snašla i uspjela prepoznati niz namirnica, dok je Petar imao znatno više problema. Ne samo da mu mirisi nisu bili od velike pomoći nego je teško pronalazio i tanjure ispred sebe. U pokušaju da otkrije što se nalazi pred njim nekoliko je puta umjesto hrane njušio stol, što je cijelu situaciju učinilo još zabavnijom.

Natjecatelji su uz ostale namirnice imali i tanjurić s kavom, čiji je miris trebao pomoći neutralizirati prethodne mirise i olakšati nastavak zadatka.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Anastasia je u jednom trenutku Petru pokušala dodati upravo kavu, no on je umjesto nje u ruke uzeo tanjur s bosiljkom. Uvjeren da miriše ono što mu je partnerica ponudila, zbunjeno je zaključio: "Ja ne osjećam ni kavu."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia petar savršeni
Asia Express: Zmajeva ruta

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