Uspjeh Gazdi šokirao sve u 'Asia Expressu', Borna poručila Niki: 'Jedna noć sa mnom je bila dovoljna'

Gazde su prve završile utrku za opstanak u 'Asia Expressu' i potpuno iznenadile ostale natjecatelje. Iako su ih dočekali pljeskom i ovacijama, nisu skrivali nevjericu, a Borna Kotromanić posebno je nasmijala ekipu komentarom upućenim Niki

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Gazde su prve uspješno završile utrku za opstanak u 'Asia Expressu', a njihov dolazak izazvao je pravo iznenađenje među ostalim natjecateljskim timovima. Okupljeni kandidati dočekali su ih pljeskom i klicanjem, no u izjavama su priznali da takav rasplet nisu očekivali. "Ovo je šok. Živi šok", komentirao je Luciano, ne skrivajući iznenađenje.

icon-expand icon-close icon-close Gazde, Asia Express FOTO: RTL

Po dolasku na cilj Niko je odmah upitao gdje su ostali timovi koji su sudjelovali u utrci za opstanak. "Prvi ste", odgovorili su mu okupljeni, potvrdivši da su Gazde sve ostale ostavile iza sebe. Posebno raspoložena bila je Borna Kotromanić, koja je iskoristila priliku da se našali na Nikin račun. "Znači, jedna noć sa mnom je bila dovoljna", poručila mu je Borna, izazvavši salve smijeha među ostalim kandidatima.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL