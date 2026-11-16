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Asia Express: Zmajeva ruta

Utrka još jednom pada u drugi plan: 'Zašto ne slušaš? Još nećeš ni stopirati jer nije po tvom!'

U utrci za Bangkok ostaje pet najboljih timova: Jokeri, Gazde, Gusarice, Spartanci i Gazele

RTL.hr
16.11.2026 10:50

Nakon što su u prošloj epizodi Zlatni dečki, Goran Šprem i Nikša Kaleb, završili svoje natjecanje u 'Asia Expressu', u utrci za Bangkok ostaje pet najboljih timova: Jokeri, Gazde, Gusarice, Spartanci i Gazele.

Ceremonija plesa, Asia Express: Zmajeva ruta
Ceremonija plesa, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Predivan je osjećaj biti među top pet, mi to zovemo polufinale", kaže Ivan iz tima Gazde dok Katarina iz tima Gazele priznaje da će im u nastavku itekako nedostajati Goran i Nikša. "Ovaj ciklus bez Zlatnih dečki je tih, fali nam Špremovo vikanje, uvijek je neko veselje i fale nam", objašnjava.

Kreće novi ciklus, Asia Express: Zmajeva ruta
Kreće novi ciklus, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Novi dan na Zmajevoj ruti počet će gotovo bajkovito. Natjecatelji će uživati u tradicionalnom plesu sjevernog Tajlanda, koji se izvodi za sreću i blagoslov, no neće svi bezbrižno gledati taj prizor.

"Ples je stvarno predivan, ali ne mogu se opustiti jer razmišljam hoće li to biti naš idući zadatak i pokušavam uhvatiti te korake", priznaje Vesna. Slične će brige imati i Niko iz tima Gazde. "Jedno sam vrijeme brojio sve pokrete i okrete", kroz smijeh govori.

Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta
Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

No bajkovita atmosfera neće dugo potrajati jer počinje novi ciklus koji donosi i neka nova pravila. "Ovaj tjedan se bavimo srećom, sretnim znakovima, talismanima...", najavljuje Antonija, a Ante dodaje: "Na ovoj ruti vas čekaju dva amuleta i jedan imunitet."

"Nisam vezan ni za kakav predmet, nisam praznovjeran da sad vjerujem da mi nešto donosi sreću. Vjerujem samo u zahvalnost", skeptičan je Ivan.

Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta
Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Gusarice će u novu etapu ući s čak devet amuleta jer su im svoje ostavili Zlatni dečki, no to neće biti jedina promjena koja će natjecateljima zakomplicirati put.

"Možete uzeti samo prijevoz koji ima talisman na retrovizoru, to je kao amajlija ili oko vrata vozača", objašnjava Ante pravilo koje će im dodatno otežati potragu za prijevozom. Luciano, pak, ima svoje tumačenje talismana: "Zvat ću to krunica. Kod nas je to krunica, kod njih je to nešto."

Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta
Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

A kad utrka za novi amulet krene, Gazele Katarina i Luna smišljat će kako nagovoriti vozače da ih povezu na dužu relaciju. "Čim sjednemo u auto, ide taktika. Luna govori: 'Za 15 minuta mu govorimo da si miss, za pola sata plačeš i onda ide narukvica kao finale poklon.' To je da nas voze sat i pol", kroz smijeh najavljuju.

Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta
Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

No neće svi uspjeti zadržati dobro raspoloženje. Na zahtjevnoj ruti i najmanja pogreška mogla bi izazvati raspravu, a među jednim će se parom ponovno otvoriti pitanje međusobnog povjerenja i timskog rada. "Zašto ne slušaš? Još nećeš ni stopirati jer nije po tvom!" vikat će netko od natjecatelja, a past će i teže riječi: "Ako ćemo na svaku pogrešku tako reagirati, onda nema smisla da smo tim."

Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta
Gazde, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Za Tajlanđane se sreća nalazi posvuda, a hoće li je parovi lako naći? Tko će biti najbolji na početku novog ciklusa, a tko će se opet posvađati? Ne propustite u novoj epizodi showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Asia Express: Zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

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ANKETA Koji vam je miksani tim u 'Asia Expressu' bio najdraži?

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