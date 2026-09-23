Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Utrka na prljavoj vodi donosi i prljavu igru: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?

Nastavlja se uzbudljiva i napeta utrka u 'Asia Expressu' večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nakon što su utrku započeli u Pursatu, a noć proveli na području Krakora, timovi danas borbu za amulet nastavljaju u Kampong Luongu. Tamo ih čeka napeti duel, a zatim i put prema Melumu, gdje se nalazi osoba s amuletom

RTL.hr
23.09.2026 12:26

No prije Meluma, timove na duelu iščekuje voditeljica Antonija Blaće. Dobro došli u Kampong Luong, plutajuće selo u kojem je voda glavna cesta", otkriva Antonija i dodaje da je tu veslanje svakodnevica. Najbrži timovi bit će na korak do duela, no prije toga morat će sjesti u čamac, odveslati do kuće jedne gospođe i dostaviti joj košaru s rubljem Nemojte se prevrnuti, nemojte izgubiti košaru - nije tako teško, samo je nestabilno", upozorava Antonija.

Antonija Blaće, Asia Express
Antonija Blaće, Asia Express FOTO: RTL

Zadatak će unijeti nemir među natjecatelje. Realno smo u laganoj panici zato što znamo da je veslanje fizikala", priznat će Meri i Đana, članice tima Slavuji. Ako ovo izgubimo, smijat će mi se cijela dolina Neretve i svi lađari", reći će Nikša Kaleb iz tima Zlatni dečki. Ni u timu Gazela situacija neće biti nimalo opuštenija. Samo razmišljam o tome da se ne prevrnemo u tu prljavu vodu jer bi to bio moj kraj", iskrena je Luna, a Katarina kaže: To je gore od bilo koje bare, grozno".

Meri i Đana
Meri i Đana FOTO: RTL

Istovremeno, kod Gusarica vlada potpuno drukčija atmosfera iako se suočavaju s vremenskim minusom. Kao što smo kapitalizirale kad smo imale 10 minuta prednosti, tako će se sada sigurno osjetiti i 15 minuta zaostatka jer smo 15 minuta udaljeniji od svih ostalih od konačnog cilja", smatra Vesna, no Borna je puno opuštenija i optimističnija: Sve je relativno na ovakvim udaljenostima jer nekome auto dođe prije, a nekome kasnije. Puno je etapa i to se sve istopi do kraja dana."

Gusarice, Vesna i Borna
Gusarice, Vesna i Borna FOTO: RTL

Ipak, prava drama i napetost tek će eksplodirati na cesti jer kad je imunitet u pitanju, milosti više nema, a savezi i kolegijalnost padaju u vodu. Nemamo mjesta", vikat će jedan par drugome dok budu prolazili pokraj njih iako je bilo očito da je bilo mjesta u prikolici. Ostavljeni tim odmah će shvatiti o čemu je riječ pa će razočarano komentirati: Nisu nam stali jer su se bojali da mi ne dođemo brže." Ostali će se pitati zašto ih nisu povezli, a par koji je izvisio oštro će zaključiti: Mene boli briga hoćeš li ti meni zabiti nož u leđa, meni je bitno da ja ne budem taj koji će zabiti nož u leđa."

Zlatni decki, Nikša i Goran
Zlatni decki, Nikša i Goran FOTO: RTL

Osim općeg nepovjerenja, na vidjelo će ponovno izbiti stara netrpeljivost, a parovi će prst uperiti u istu osobu. Ona želi biti glavni negativac!" reći će Luna za Bornu.

Tko će biti najbolji u duelu, koja će se tri tima kvalificirati za imunitet, zašto će Borna ponovno naljutiti ostale natjecatelje i hoće li netko pokleknuti pod pritiskom? Nova uzbudljiva epizoda showa 'Asia Express' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već je dostupna za gledanje na platformi Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Ella Dvornik stala uz Ines koja želi spavati na klupi: 'Glavobolja, glad, neispavanost...'

Asia Express: Zmajeva ruta

Borna ogorčena nakon što su ona i Vesna dobile kaznu: 'Upoznali smo prava lica natjecatelja'

Moglo bi te zanimati

'Meni je ovo bolesno': Svi u šoku nakon što je Borna optužila Katarinu za dug od pet dolara

Borna prozvala Katarinu da joj duguje pet dolara za mlijeko za tijelo, ona se šokirala: 'Ti si ovo izmislila'

Borna Kotromanić oštro po Plazibatu: 'Luciano je dečkić sa sindromom dive, a ovdje sam ja diva'

'Naporna si': Potraga za amuletom 'Asia Expressa' unijela napetost između Đane i Meri

'Bit će mi slatko pobijediti ih': Vesna i Borna Kotromanić krenule po revanš protiv Gazdi

Niko u 'Asia Expressu' šakama grabio bebe krokodila: 'Ja volim životinje, ali u utrci sam'

Pročitaj na Net.hr
Kada ima vremena za vožnju? Znate li koje sve slavne ljepotice je zaveo Lewis Hamilton?
Velika tragedija u obitelji Miroslava Ilića: Utopio se njegov bratić, pjevač potvrdio
Amra iz 'Gospodina Savršenog' je trudna! Za Net.hr: 'Termin je u siječnju, već imamo imena'
Djevojka novog Hajdukovog igrača bijesna na hrvatsku aviokompaniju: 'Što su nam učinili...'
Haris Džinović obilježava četiri desetljeća karijere: U Lisinskom najavljen koncert, evo kada
U novoj istrazi 'Specijalista Zagreb': Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara
Jamie Foxx potvrdio da čeka dijete s 27 godina mlađom: 'Imam bebu na putu, još uvijek mogu'
Preminuo Gary 'Angry' Anderson, frontmen legendarnog australskog benda Rose Tattoo
Najbolje serije za duge jesenske večeri na Voyo
Utrka se nastavlja: Tko će kome zabiti nož u leđa, a tko glumi glavnog negativca?