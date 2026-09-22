Utrka pada u drugi plan? Međusobna netrpeljivost sve je jača: 'On je dečkić sa sindromom dive, a ovdje sam ja diva'

Večeras u 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda showa 'Asia Express'. Borba za amulet, nagrada i kazna te žestoka svađa obilježit će novi dan u Kambodži

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Nastavlja se uzbudljiva utrka u 'Asia Expressu' večeras od 21.15 sati na RTL-u. Timovi su blizu novog amuleta, no samo ga jedan može osvojiti. U vodstvu su Slavuji, ali samo jedan krivi potez ili sporiji prijevoz mogu ih skupo koštati. Amulet me ne zanima uopće, samo da dođemo prije Gusarica! Naša mala pobjeda!" poručuju Gazele koje su i dalje u ratu" s Bornom Kotromanić, a ovaj dio rute odlučile su prijeći ujedinjene s još jednim parom. No sreća neće pratiti sve timove! Oni koji su prošli tjedan bili na vrhu, sada će se boriti s pronalaskom prijevoza, umorom i nedostatkom ideja.

icon-expand icon-close icon-close Timovi na okupu FOTO: RTL

Voditelji Antonija Blaće i Ante Travizi okupit će timove ne bi li doznali tko je bio najuspješniji u potrazi za novim amuletom. No slavlje će ubrzo zasjeniti međusobni odnosi. Bit će sasvim jasno da se klanovi i savezi itekako stvaraju. On je dečkić sa sindromom dive, a ovdje sam ja diva, ne on. Ako je ovo njihov najbolji udarac do sada, bit će sjajno pobijediti ih", poručit će Borna kad čuje optužbe na svoj račun. Mi smo danas malo lupili taktiku da nas podcijene, kao, lako ćemo, a zapravo smo kao feniks", poručit će drugi tim koji se u utrci odlučio za posve novu taktiku.

icon-expand Gazele zabrinute FOTO: RTL