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Asia Express: Zmajeva ruta

Utrka pada u drugi plan? Međusobna netrpeljivost sve je jača: 'On je dečkić sa sindromom dive, a ovdje sam ja diva'

Večeras u 21.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda showa 'Asia Express'. Borba za amulet, nagrada i kazna te žestoka svađa obilježit će novi dan u Kambodži

RTL.hr
22.09.2026 12:38

Nastavlja se uzbudljiva utrka u 'Asia Expressu' večeras od 21.15 sati na RTL-u. Timovi su blizu novog amuleta, no samo ga jedan može osvojiti. U vodstvu su Slavuji, ali samo jedan krivi potez ili sporiji prijevoz mogu ih skupo koštati.

Amulet me ne zanima uopće, samo da dođemo prije Gusarica! Naša mala pobjeda!" poručuju Gazele koje su i dalje u ratu" s Bornom Kotromanić, a ovaj dio rute odlučile su prijeći ujedinjene s još jednim parom.

No sreća neće pratiti sve timove! Oni koji su prošli tjedan bili na vrhu, sada će se boriti s pronalaskom prijevoza, umorom i nedostatkom ideja.

Timovi na okupu
Timovi na okupu FOTO: RTL

Voditelji Antonija Blaće i Ante Travizi okupit će timove ne bi li doznali tko je bio najuspješniji u potrazi za novim amuletom. No slavlje će ubrzo zasjeniti međusobni odnosi. Bit će sasvim jasno da se klanovi i savezi itekako stvaraju.

On je dečkić sa sindromom dive, a ovdje sam ja diva, ne on. Ako je ovo njihov najbolji udarac do sada, bit će sjajno pobijediti ih", poručit će Borna kad čuje optužbe na svoj račun.

Mi smo danas malo lupili taktiku da nas podcijene, kao, lako ćemo, a zapravo smo kao feniks", poručit će drugi tim koji se u utrci odlučio za posve novu taktiku.

Gazele zabrinute
Gazele zabrinute FOTO: RTL

A netrpeljivost između Gusarica i Gazela na zajedničkom okupljanju doseći će potpuno novu razinu. Borna će javno optužiti Lunu i Katarinu, a ostale parove ostaviti posve zbunjenima.

Ti si ovo sad izmislila!" branit će se Katarina kad čuje o čemu je riječ, dok će Luna poručiti: Ne znam što je tu ženu spopalo!"

No unatoč podbadanjima i povišenim tonovima, utrka mora ići dalje, a tim koji je osvojio amulet imat će priliku razveseliti jedan tim, a drugi žestoko kazniti. Hoće li samostalno donijeti svoju odluku ili će na njih ipak utjecati njihovi saveznici?

Nastavak utrke vodi parove kroz nove kilometre i donosi nova iznenađenja. Timovi će morati pokazati koliko dobro trguju s lokalcima, no jedan par na rubu je odustajanja...

Tko je osvojio amulet, kome je svega previše, a kome će se savezništvo najviše isplatiti, pokazat će nova epizoda showa 'Asia Express', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

Asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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