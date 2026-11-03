Vatreni zadatak u 'Asia Expressu' izazvao urnebesne reakcije: Gorućim stopalima masirali partnere

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekao je zadatak koji je tražio i spretnost i dobru dozu povjerenja među partnerima. Jedan član tima morao je stopalom uspješno zapaliti vatru, a zatim istim stopalom pet puta prijeći preko leđa svog partnera i tako odraditi neobičnu masažu.
Borna Kotromanić se zadatka nije pribojavala, no njezina rodica Vesna nije bila pretjerano zadovoljna načinom na koji ga je izvodila. Dok je Borna pokušavala zapaliti vatru, Vesna joj je neprestano davala upute, sve dok joj napokon nije uspjelo.
Ni nakon toga nije bilo puno prostora za opuštanje. Tijekom masaže Vesna je odmah reagirala na Bornin entuzijazam. "Dobro, pet puta, ne 15", poručila joj je.
Zanimljivo je bilo i kod Zlatnih dečkiju. Nikša Kaleb je prvi dobio zadatak masirati Gorana Šprema, a kad su zamijenili uloge, vrlo brzo je primijetio razliku u pristupu.
"Ja to radim onako s nekim osjećajem, kao da ga stvarno masiram, a on to radi k'o da mi pere leđa", komentirao je Nikša.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.