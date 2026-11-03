Vatreni zadatak u 'Asia Expressu' izazvao urnebesne reakcije: Gorućim stopalima masirali partnere

Vatreni zadatak u 'Asia Expressu' pokazao je koliko partneri imaju različite ideje o dobroj masaži. Dok je Vesna neprestano usmjeravala Bornu, Nikša je nakon Špremova tretmana zaključio da se više osjeća kao da mu netko pere leđa nego da ga masira

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Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekao je zadatak koji je tražio i spretnost i dobru dozu povjerenja među partnerima. Jedan član tima morao je stopalom uspješno zapaliti vatru, a zatim istim stopalom pet puta prijeći preko leđa svog partnera i tako odraditi neobičnu masažu. Borna Kotromanić se zadatka nije pribojavala, no njezina rodica Vesna nije bila pretjerano zadovoljna načinom na koji ga je izvodila. Dok je Borna pokušavala zapaliti vatru, Vesna joj je neprestano davala upute, sve dok joj napokon nije uspjelo.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Ni nakon toga nije bilo puno prostora za opuštanje. Tijekom masaže Vesna je odmah reagirala na Bornin entuzijazam. "Dobro, pet puta, ne 15", poručila joj je. Zanimljivo je bilo i kod Zlatnih dečkiju. Nikša Kaleb je prvi dobio zadatak masirati Gorana Šprema, a kad su zamijenili uloge, vrlo brzo je primijetio razliku u pristupu.

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL