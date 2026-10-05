Večeras Gospodin Savršeni i njegova odabranica stižu u 'Asia Express'! 'Mislim da Petar neće moći ispuniti Anastasijina očekivanja'

Nakon što su prošlog tjedna Aziju napustili majka i kći, Meri i Đana iz tima Slavuji, natjecatelji showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' stižu u novu zemlju - mistični Laos, poznat po dubokoj budističkoj tradiciji, netaknutoj prirodi i sporijem ritmu života. No dok ih ondje dočekuju mir, zelenilo i dobra energija, među kandidatima tenzije i dalje rastu

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Svoju laosku avanturu timovi započinju u Wat Phuu, drevnom hramskom kompleksu čiji korijeni sežu još u peto stoljeće. Ondje ih čeka ceremonija blagoslova, kojom lokalno stanovništvo putnicima želi sreću, zaštitu i siguran put. Prekrasna dobrodošlica", smatra Borna. I dok se timovi pokušavaju snaći u novoj zemlji, borba za amulet se nastavlja. Zasad su u vodstvu Zlatni dečki s četiri amuleta dok Gusarice i Spartanci imaju po jedan. A današnja utrka donosi i iznenađenje koje nitko od natjecatelja ne očekuje. Da je barem nešto za jesti", nada se Maja iz tima Jokeri dok Gusarica Vesna upozorava: Obično iznenađenja nisu tako lijepa".

icon-expand icon-close icon-close Niko, Borna i Vesna FOTO: RTL

Svi kreću u isto vrijeme, a već pogled na kartu izaziva paniku. Izgleda strašno. Treba nam povećalo za mapu. Ništa nije označeno - imaš mapu, a kao da je nemaš. Mapa će nam služiti za sjedenje", kažu Luna i Katarina iz tima Gazele i zaključuju: Mislimo da nas u Laosu čekaju krv, suze i znoj." A onda - potpuno neočekivan preokret. U 'Asia Express' stiže novi tim, i to dobro poznata lica! Gospodin Savršeni Petar Rašić i njegova odabranica Anastasia Kaleb ulaze u utrku!

icon-expand Anastasia i Petar, Asia Express FOTO: RTL

Nakon romantične avanture u 'Gospodinu Savršenom', Petar i Anastasia odlučili su se na nešto potpuno drukčije. Tamo je život bio lagan; jahte, vile, bazeni, otmjene večere... Dosta ljudi nam je govorilo da smo ukočeni, da nakon showa nemamo neku budućnost i da nećemo biti zajedno", kaže Petar, a Anastasia nastavlja: I upravo zato smo u 'Asia Expressu' da svima dokažemo suprotno."

icon-expand Anastasia i Petar, Asia Express FOTO: RTL

Njihov dolazak u show za njih je, kako kaže Petar, nova avantura u kojoj će se natjecati pod imenom Savršeni. Malo sam nervozna, jedva čekam to što nas očekuje", priznaje Anastasia dok Petar objašnjava: Ovo je naš izlazak iz zone komfora, želimo iznenaditi i sebe i druge".

icon-expand Anastasia i Petar, Asia Express FOTO: RTL