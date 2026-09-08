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Asia Express: Zmajeva ruta

Večeras u 20.15 na RTL-u! Kandidati 'Asia Expressa' ostavljeni usred ničega: 'Jako smo gladne. Nemamo novca', 'Skinut ću se!'

Devet timova, tri zemlje i samo jedan euro dnevno. Bez mobitela, osiguranog prijevoza i dogovorenog smještaja, kandidati će već prvi dan u Kambodži pomicati vlastite granice, ovisiti o dobroti stranaca i upoznati njihovu toplinu i gostoprimstvo. A past će i prve dramatične najave: 'Skinut ću se'

RTL.hr
08.09.2026 11:19

Početak 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' označava start velike avanture kroz Kambodžu, Laos i Tajland, u kojoj će devet hrvatskih timova u 45 dana pokušati prijeći čak 6000 kilometara! Njihov budžet iznosi samo jedan euro dnevno, a do sljedeće destinacije morat će doći stopiranjem, pronaći hranu i svake večeri nekoga tko će ih primiti u svoj dom.

Ante i Antonija, Asia Express
Ante i Antonija, Asia Express FOTO: RTL

Treba prijeći tih 6000 kilometara u 45 dana. Morat ćemo se snalaziti", komentira Šprem dok Borna u izazovu vidi i nešto više od same utrke: Više računamo na ljudsku toplinu i gostoljubivost nego na eure. Za to smo mogli ostati u Europi."

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Prije nego što uopće krenu na put, kandidate čeka prvi šok - Ante ih budi u šest ujutro i daje im samo osam minuta za pakiranje. Obukla sam dvije različite šuze. To mi se nikad nije dogodilo", zbunjena je Katarina dok timovi tek počinju shvaćati u što su se upustili.

Asia Express
Asia Express FOTO: RTL

Za razliku od uobičajenog putovanja, ovdje nema rezerviranog prijevoza, hotela ni restorana koji ih čekaju na odredištu. Sve što im treba morat će pronaći sami i upravo će tada pokazati koliko dobro funkcioniraju kao tim. Jedina osoba o kojoj trebate razmišljati je vaš partner", upozoravaju voditelji dok će neki brzo uvidjeti koliko će im biti važna osoba s kojom dijele ovu avanturu.

Niko i Ivan, Asia Express
Niko i Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Tek sam sad postala svjesna u što se upuštam i gdje smo došli", priznaje Anita dok su Niko i Ivan uvjereni da ih ništa neće iznenaditi: Spremni smo na vlagu, prašinu, na sve uvjete koji se stavljaju pred nas". Gusarice Borna i Vesna također vjeruju da će njihov odnos izdržati sve izazove, no već će prvi kilometri pokazati da će Zmajeva ruta od svakog para tražiti puno više od fizičke izdržljivosti.

Luna i Katarina, Asia Express
Luna i Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Uz osnovnu utrku, timovi putem skupljaju i amulete vrijedne po 1000 eura, koji mogu povećati glavnu nagradu - zlatni amulet vrijedan 30.000 eura. Amulet je jedan dio utakmice", objašnjava Kaleb, no do njega će trebati doći jednako snalažljivo kao i do samog cilja.

Meri i Đana, Asia Express
Meri i Đana, Asia Express FOTO: RTL

Prvi zadatak počinje onoga trenutka kada timovi ostanu sami, bez sigurnosti poznatog okruženja i s kartom u rukama. Moraju shvatiti u kojem smjeru krenuti, pronaći prijevoz i pritom komunicirati s ljudima čiji jezik i pismo ne poznaju. Prvi put si negdje gdje ne znaš ni jezik, ni pismo, baš ništa... ko guske u maglu", priznaju Pino i Maja.

No upravo će potpuni stranci postati ključni za njihov nastavak puta. Naravno da smo stopirali stotinu puta dosad u životu, no ne na ovaj način, kada očekuješ da te netko primi u auto i vozi te jer trebaš što brže doći do točke B", kaže Kaleb.

Ali kada prijevoz ne dolazi, a glad postaje sve veći problem, kandidati će morati biti kreativni. Meri i Đana pokušat će pronaći pomoć jednostavnom, ali iskrenom molbom: Molim vas. Jako smo gladne. Nemamo novca." Ni Katarina neće dugo čekati pa će u jednom trenutku odlučiti: Skinut ću se".

Dok će jedni tek učiti kako pridobiti lokalce, drugi će se pokušavati snaći s kartom, a treći shvatiti da u ovoj utrci ni najjednostavniji zadaci nisu nimalo jednostavni. Tko će dobro početi, ali zapeti po putu, tko će osvojiti prvi amulet, a tko neće znati koristiti kartu?

'Asia Express: Zmajeva ruta' - od utorka do četvrtka u 20.15 na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

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