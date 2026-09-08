Večeras u 20.15 na RTL-u! Kandidati 'Asia Expressa' ostavljeni usred ničega: 'Jako smo gladne. Nemamo novca', 'Skinut ću se!'

Početak 'Asia Expressa: Zmajeva ruta' označava start velike avanture kroz Kambodžu, Laos i Tajland, u kojoj će devet hrvatskih timova u 45 dana pokušati prijeći čak 6000 kilometara! Njihov budžet iznosi samo jedan euro dnevno, a do sljedeće destinacije morat će doći stopiranjem, pronaći hranu i svake večeri nekoga tko će ih primiti u svoj dom.

Treba prijeći tih 6000 kilometara u 45 dana. Morat ćemo se snalaziti", komentira Šprem dok Borna u izazovu vidi i nešto više od same utrke: Više računamo na ljudsku toplinu i gostoljubivost nego na eure. Za to smo mogli ostati u Europi."

Prije nego što uopće krenu na put, kandidate čeka prvi šok - Ante ih budi u šest ujutro i daje im samo osam minuta za pakiranje. Obukla sam dvije različite šuze. To mi se nikad nije dogodilo", zbunjena je Katarina dok timovi tek počinju shvaćati u što su se upustili.

Za razliku od uobičajenog putovanja, ovdje nema rezerviranog prijevoza, hotela ni restorana koji ih čekaju na odredištu. Sve što im treba morat će pronaći sami i upravo će tada pokazati koliko dobro funkcioniraju kao tim. Jedina osoba o kojoj trebate razmišljati je vaš partner", upozoravaju voditelji dok će neki brzo uvidjeti koliko će im biti važna osoba s kojom dijele ovu avanturu.

Tek sam sad postala svjesna u što se upuštam i gdje smo došli", priznaje Anita dok su Niko i Ivan uvjereni da ih ništa neće iznenaditi: Spremni smo na vlagu, prašinu, na sve uvjete koji se stavljaju pred nas". Gusarice Borna i Vesna također vjeruju da će njihov odnos izdržati sve izazove, no već će prvi kilometri pokazati da će Zmajeva ruta od svakog para tražiti puno više od fizičke izdržljivosti.

Uz osnovnu utrku, timovi putem skupljaju i amulete vrijedne po 1000 eura, koji mogu povećati glavnu nagradu - zlatni amulet vrijedan 30.000 eura. Amulet je jedan dio utakmice", objašnjava Kaleb, no do njega će trebati doći jednako snalažljivo kao i do samog cilja.

Prvi zadatak počinje onoga trenutka kada timovi ostanu sami, bez sigurnosti poznatog okruženja i s kartom u rukama. Moraju shvatiti u kojem smjeru krenuti, pronaći prijevoz i pritom komunicirati s ljudima čiji jezik i pismo ne poznaju. Prvi put si negdje gdje ne znaš ni jezik, ni pismo, baš ništa... ko guske u maglu", priznaju Pino i Maja.

No upravo će potpuni stranci postati ključni za njihov nastavak puta. Naravno da smo stopirali stotinu puta dosad u životu, no ne na ovaj način, kada očekuješ da te netko primi u auto i vozi te jer trebaš što brže doći do točke B", kaže Kaleb.

Ali kada prijevoz ne dolazi, a glad postaje sve veći problem, kandidati će morati biti kreativni. Meri i Đana pokušat će pronaći pomoć jednostavnom, ali iskrenom molbom: Molim vas. Jako smo gladne. Nemamo novca." Ni Katarina neće dugo čekati pa će u jednom trenutku odlučiti: Skinut ću se".

Dok će jedni tek učiti kako pridobiti lokalce, drugi će se pokušavati snaći s kartom, a treći shvatiti da u ovoj utrci ni najjednostavniji zadaci nisu nimalo jednostavni. Tko će dobro početi, ali zapeti po putu, tko će osvojiti prvi amulet, a tko neće znati koristiti kartu?

'Asia Express: Zmajeva ruta' - od utorka do četvrtka u 20.15 na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.