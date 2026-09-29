Vegetarijanka Vesna u 'Asia Expressu' pojela crijeva i škorpione, a onda ju je Bornino mljackanje dotuklo

U izazovu u kojem su natjecatelji 'Asia Expressa' morali kušati neobične kambodžanske specijalitete, Vesna Banović našla se pred posebno teškim zadatkom. Iako je vegetarijanka, uspjela je pojesti svinjska crijeva i škorpione, no nakon završetka izazova želudac je ipak rekao svoje.

Među jelima koja su natjecatelje čekala u jednom od izazova našli su se specijaliteti koji su mnogima teško pali već na prvi pogled. Dok su se neki borili s mučninom, a drugi odustajali i prihvaćali vremensku kaznu, Vesna je odlučila pokušati unatoč tome što inače ne jede meso.

Pred njom su se tako našla svinjska crijeva i škorpioni, a Vesna je uspjela pojesti sve što se od nje tražilo. Borna Kotromanić nije skrivala koliko je ponosna na svoju rodicu. "Znam koliko je ovo bilo teško za Vesnu. Ostat će ovjekovječeno što ona nije pokleknula", rekla je.