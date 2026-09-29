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Asia Express: Zmajeva ruta

Vegetarijanka Vesna u 'Asia Expressu' pojela crijeva i škorpione, a onda ju je Bornino mljackanje dotuklo

Vegetarijanka Vesna u jednom od najneugodnijih izazova 'Asia Expressa' uspjela je pojesti svinjska crijeva i škorpione te odraditi zadatak do kraja. No kada je sve završilo, mučninu joj je dodatno pojačalo Bornino mljackanje pa je naposljetku morala povratiti

RTL.hr
29.09.2026 17:30

U izazovu u kojem su natjecatelji 'Asia Expressa' morali kušati neobične kambodžanske specijalitete, Vesna Banović našla se pred posebno teškim zadatkom. Iako je vegetarijanka, uspjela je pojesti svinjska crijeva i škorpione, no nakon završetka izazova želudac je ipak rekao svoje.

Vesna Banović, Asia Express
Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Među jelima koja su natjecatelje čekala u jednom od izazova našli su se specijaliteti koji su mnogima teško pali već na prvi pogled. Dok su se neki borili s mučninom, a drugi odustajali i prihvaćali vremensku kaznu, Vesna je odlučila pokušati unatoč tome što inače ne jede meso.

Pred njom su se tako našla svinjska crijeva i škorpioni, a Vesna je uspjela pojesti sve što se od nje tražilo. Borna Kotromanić nije skrivala koliko je ponosna na svoju rodicu. "Znam koliko je ovo bilo teško za Vesnu. Ostat će ovjekovječeno što ona nije pokleknula", rekla je.

Vesna Banović, Asia Express
Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, nakon što je zadatak završio, Vesnina borba nije bila gotova. Dok je Borna bez problema nastavila grickati drugu hranu, Vesni je upravo njezino mljackanje dodatno pogoršalo mučninu.

"Toliko mi se riga, još kad tebe čujem kako mljackaš. Izdrži još dvi minute, majke ti mile", rekla joj je Vesna.

Vesna Banović, Asia Express
Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Nije dugo izdržala. Nakon što je uspješno izvršila zadatak i pojela sve što je trebala, otišla je povratiti ono što joj je izazov priredio.

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asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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