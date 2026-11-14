Vesna bocnula Pina zbog Katarine: 'Mislim da trenutno razmišlja s jednom drugom glavom'

"Smatram za nju da je možda i najiskrenija osoba ovdje, što joj nekad malo negativno izlazi na van. Ali kaže sve što misli i mislim da svatko od nas zna na čemu je s njom", komentirao je Pino.

Nakon što su kandidati 'Asia Expressa' proveli 24 sata u izmiješanim timovima, Antonija ih je na vijeću upitala kako su se snašli s privremenim partnerima. Pino se tom prilikom osvrnuo na Katarinu , s kojom je proveo dan, i nije skrivao pozitivne dojmove.

Njegove riječi nisu prošle bez Vesnine reakcije, koja je dala naslutiti da iza Pinovih pohvala možda stoji nešto više. "Mislim da je Pino u zabludi, da trenutno razmišlja s jednom drugom glavom", poručila je Vesna.

I Katarina je imala samo riječi hvale za svog privremenog partnera. "Pino je odličan partner, jučer mi je bio jedan od najljepših dana tu", priznala je.

Na njezinu izjavu odmah se kroz smijeh nadovezala Luna, Katarinina partnerica iz originalnog tima, kratko joj poručivši: "Thanks." Katarina je kasnije pojasnila svoju izjavu. "Zna Luna na što sam ja mislila", rekla je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.