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Asia Express: Zmajeva ruta

Vesna bocnula Pina zbog Katarine: 'Mislim da trenutno razmišlja s jednom drugom glavom'

Nakon 24 sata provedena u zamijenjenim timovima kandidati 'Asia Expressa' podijelili su dojmove o svojim privremenim partnerima. Pino je imao samo riječi hvale za Katarinu, no Vesna je njegovu izjavu protumačila na posve drukčiji način

RTL.hr
14.11.2026 12:00

Nakon što su kandidati 'Asia Expressa' proveli 24 sata u izmiješanim timovima, Antonija ih je na vijeću upitala kako su se snašli s privremenim partnerima. Pino se tom prilikom osvrnuo na Katarinu, s kojom je proveo dan, i nije skrivao pozitivne dojmove.

"Smatram za nju da je možda i najiskrenija osoba ovdje, što joj nekad malo negativno izlazi na van. Ali kaže sve što misli i mislim da svatko od nas zna na čemu je s njom", komentirao je Pino.

Jokeri, Gusarice, Gazele, Asia Express
Jokeri, Gusarice, Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Njegove riječi nisu prošle bez Vesnine reakcije, koja je dala naslutiti da iza Pinovih pohvala možda stoji nešto više. "Mislim da je Pino u zabludi, da trenutno razmišlja s jednom drugom glavom", poručila je Vesna.

I Katarina je imala samo riječi hvale za svog privremenog partnera. "Pino je odličan partner, jučer mi je bio jedan od najljepših dana tu", priznala je.

Na njezinu izjavu odmah se kroz smijeh nadovezala Luna, Katarinina partnerica iz originalnog tima, kratko joj poručivši: "Thanks." Katarina je kasnije pojasnila svoju izjavu. "Zna Luna na što sam ja mislila", rekla je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

ANKETA Koji vam je miksani tim u 'Asia Expressu' bio najdraži?

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