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Asia Express: Zmajeva ruta

Vesna i Borna nisu očekivale da će ih živa riba toliko namučiti: 'Kako ćemo im olakšati muke'

Novi tjedan u 'Asia Expressu' odmah je donio uzbudljive izazove, a jedan od prvih natjecateljima je zadao neočekivane probleme. Borna i Vesna, djevojke iz Omiša koje su odrasle uz more, nisu očekivale da će ih upravo riba toliko namučiti

RTL.hr
21.09.2026 21:30

Novi tjedan avanture u 'Asia Expressu' počeo je žestoko, a natjecatelji su odmah morali pokazati koliko su spremni na izazove koje im donosi putovanje. Jedan od prvih zadataka odveo ih je na tržnicu, gdje su morali pronaći i pokupiti živu ribu. Za mnoge je to bio samo još jedan izazov u utrci, no Vesni se situacija pokazala puno težom.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

"Moje osobno načelo življenja je što pokušavam živjeti bez da nanosim patnju drugim živim bićima", rekla je Vesna.

No, problem nije ostao samo na njoj. Ubrzo nakon što su sjele u automobil, i Borna je shvatila da joj prizor riba koje se koprcaju u vrećici nije nimalo ugodan. Dok je držala vrećicu u krilu, počela je vrištati i pokušavala je odmaknuti od sebe.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Na kraju je odlučila zavezati vrećicu kako bi barem smanjila stres i sebi i ribama, dok se Vesna pitala postoji li način da im se olakša cijela situacija.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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