Borna se osvrnula pred svima na Lucianove riječi da mu je bilo neugodno zbog potapanja naljepnice Gazela i ostalih događanja za večerom. "Interesantno je da ti je bilo neugodno kad sam ja potopila tu naljepnicu, koja mi se već bezbroj puta naturava, a nije ti bilo neugodno kad se Kate smijala dok sam ja plakala", komentirala je.

Borna je objasnila da joj naljepnica nije ni simpatična ni ukusna te da je drsko nametati joj je. Luciano je rekao pred svima da se našalio da bi se trebale boriti Gusarice protiv Gazele i da je na to Vesna komentirala da su ih dobile u duelu četiri naprama nula. "Ja opet pokušavam smiriti situaciju i nikako", otkrio je.

"Vrlo inteligentno igra, skuplja bodove tamo gdje misli da može, ulizuje se tamo gdje mu to u tom trenutku odgovara", rekla je Vesna. "Uglavnom, bilo je totalno drugačije, ispala je čista provokacija, ali nema veze, nek priča i misli što god hoće", dodala je.

Luciano je ispričao i da je došlo do ružne situacije i da su Gusarice spominjale da su Gazele trebale dobiti neke odgojne mjere. To je njemu i ocu bilo previše pa su otišli.

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