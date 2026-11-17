Gusarice je začudio njihov smještaj i pitale su se služi li kao pritvor. "Piše na vratima 9 kroz 5, ćelija", komentirala je Borna. "Soba za pritvor, 9 kroz 5", rekla je Vesna. "Vidi, ima rešetke tamo", pokazala je Borna. Vesna ju je pitala da li ju zeza.

Dobra vijest je bila i što je Vesna s domaćinom uspjela dogovoriti prijevoz. "Naš će san biti posebno sladak jer smo si mi našle prijevoz za sutra ujutro. Onda se bolje spava", istaknula je Borna.

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