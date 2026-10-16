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Asia Express: Zmajeva ruta

Vesna iz 'Asia Expressa' oglasila se nakon priznanja o životnoj partnerici: 'Ljubav je ljubav. Sve ostalo su nijanse'

Nakon što je u 'Asia Expressu' otkrila da već 16 godina dijeli život sa svojom partnericom, Vesna Banović oglasila se i na društvenim mrežama. Svojom objavom željela je poslati važnu poruku, posebno mladima koji još uvijek traže prihvaćanje i podršku okoline

RTL.hr
16.10.2026 09:10

Vesna Banović, koja se u 'Asia Expressu' natječe sa svojom rodicom Bornom Kotromanić, nedavno je pred kamerama otkrila detalj iz privatnog života koji gledatelji dotad nisu znali. Naime, ispričala je da je već 16 godina u braku sa svojom životnom partnericom te otkrila da joj je upravo Borna bila vjenčana kuma. Sada se na tu temu osvrnula i na svom Instagram profilu, gdje je podijelila emotivnu objavu o ljubavi, prihvaćanju i važnosti vjernosti samome sebi.

"Već 16 godina dijelim život, ljubav, smijeh i sve one sasvim obične i neobične dane sa svojom partnericom. I znate što? Ljubav je ljubav. Sve ostalo su nijanse. Živite tako da budete vjerni sebi, da ne povrjeđujete ni sebe ni druge i da iza vas ostane što više ljubavi, a što manje osuda", napisala je Vesna.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U nastavku je istaknula koliko je važno prihvatiti sebe, bez obzira na očekivanja drugih. "Jer na kraju, nije najvažnije da se svima sviđamo, nego da možemo mirno stati pred ogledalo i biti ono što jesmo", poručila je.

Poruka mladima

Poseban dio objave posvetila je mladima koji se možda još uvijek suočavaju s nerazumijevanjem svojih najbližih. "Ovu objavu prvenstveno posvećujem mladim dušama koje još uvijek traže prihvaćanje od strane svoje obitelji, prijatelja i okoline, kao i potvrdu da je s njima sve u redu", objasnila je Vesna.

Vesna, Borna, Asia Express
Vesna, Borna, Asia Express FOTO: RTL

Otkrila je i što ju je potaknulo da svoju ljubav javno podijeli s drugima. "Možda netko nije imao sreću imati podršku svojih najbližih. Zato sam osjetila potrebu javno podijeliti svoju ljubav, u nadi da će nekome dati malo hrabrosti da bude svoj, voli slobodno i živi svoju istinu", napisala je.

Svoju je objavu zaključila kratkom, ali snažnom porukom koja sažima ono što je željela prenijeti svima koji se još uvijek bore za prihvaćanje: "Jer ne činiš ništa loše time što voliš."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express vesna banović
Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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