Vesna iz 'Asia Expressa' otkrila da je 16 godina u braku sa životnom partnericom: 'Borna mi je bila vjenčana kuma'

Potraga za prenoćištem u 'Asia Expressu' za Gusarice je donijela i jedan simpatičan trenutak. Vesna Banović ugledala je starinski telefon i odlučila se našaliti glumeći razgovor sa svojima kod kuće, a potom je otkrila i nešto što gledatelji dosad nisu znali o njezinu privatnom životu

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Vesna Banović, rodica Borne Kotromanić, u novoj epizodi 'Asia Expressa' podijelila je zanimljiv detalj iz privatnog života. Otkrila je da je već 16 godina u braku sa svojom životnom partnericom, a posebno je zanimljivo da joj je upravo Borna bila vjenčana kuma.

icon-expand icon-close icon-close Vesna, Borna, Asia Express FOTO: RTL

Gusarice su tijekom potrage za prenoćištem pronašle smještaj u kojem se nalazio starinski telefon. Vesna je odmah iskoristila priliku za šalu te u svom prepoznatljivom humorističnom stilu odglumila telefonski razgovor sa svojima kod kuće. "Da provjerim kako mi je kod kuće, što mi je sa životnom partnericom, psićima, mačkom mojim", našalila se Vesna držeći slušalicu u ruci. Taj simpatičan trenutak bio je povod da otkrije nešto više o svom ljubavnom životu. Naime, upravo tijekom sudjelovanja u 'Asia Expressu' Vesna je obilježavala važnu godišnjicu.

icon-expand Vesna, Borna, Asia Express FOTO: RTL