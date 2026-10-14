Vesna iz 'Asia Expressa' otkrila da je 16 godina u braku sa životnom partnericom: 'Borna mi je bila vjenčana kuma'

Vesna Banović, rodica Borne Kotromanić, u novoj epizodi 'Asia Expressa' podijelila je zanimljiv detalj iz privatnog života. Otkrila je da je već 16 godina u braku sa svojom životnom partnericom, a posebno je zanimljivo da joj je upravo Borna bila vjenčana kuma.
Gusarice su tijekom potrage za prenoćištem pronašle smještaj u kojem se nalazio starinski telefon. Vesna je odmah iskoristila priliku za šalu te u svom prepoznatljivom humorističnom stilu odglumila telefonski razgovor sa svojima kod kuće. "Da provjerim kako mi je kod kuće, što mi je sa životnom partnericom, psićima, mačkom mojim", našalila se Vesna držeći slušalicu u ruci.
Taj simpatičan trenutak bio je povod da otkrije nešto više o svom ljubavnom životu. Naime, upravo tijekom sudjelovanja u 'Asia Expressu' Vesna je obilježavala važnu godišnjicu.
"Evo baš sada dok sam ovdje mi je godišnjica braka. Već 16 godina sam u odnosu sa svojom životnom partnericom, a Boba mi je bila i vjenčana kuma", otkrila je Vesna.
Boba je, naime, nadimak kojim Vesna od milja zove svoju rodicu Bornu Kotromanić, s kojom se natječe u 'Asia Expressu'.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.