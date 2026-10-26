Vesna izmjerila tlak u Laosu pa nasmijala izjavom o Borni: 'Inače je nizak, ali ova moja ga diže'

Gusarice su tijekom potrage za smještajem u 'Asia Expressu' završile u domu laoškog liječnika, gdje su imale priliku provjeriti i svoje zdravstveno stanje. Vesna je otkrila da joj se inače nizak tlak tijekom natjecanja regulirao, a za to je zaslužnom proglasila upravo Bornu

icon-close

Borna Kotromanić i Vesna Banović tijekom svoje avanture u 'Asia Expressu' smještaj su pronašle u kući jednog laoškog liječnika. Njegova supruga, koja je uz muža naučila obavljati i neke medicinske poslove, poput mjerenja krvnog tlaka, odlučila je tlak izmjeriti i Vesni. Vesna je tom prilikom otkrila kako inače ima problema s niskim tlakom, no čini se da joj tijekom utrke kroz Aziju to više nije slučaj. Za promjenu je, kroz šalu, okrivila svoju partnericu Bornu.

icon-expand icon-close icon-close Vesna, Asia Express FOTO: RTL

"Inače imam jako nizak tlak, a sad mi se regulirao jer ga ova moja zna dizati", rekla je Vesna pokazujući prema Borni. Borna joj nije ostala dužna, već je odmah pronašla pozitivnu stranu Vesnine tvrdnje. "Izgleda da je pozitivno ako joj dižem tlak, da nema niski tlak, da joj se ne zamanta u krivom trenutku", komentirala je Borna.

icon-expand Vesna, Borna, Asia Express FOTO: RTL