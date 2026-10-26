Vesna izmjerila tlak u Laosu pa nasmijala izjavom o Borni: 'Inače je nizak, ali ova moja ga diže'

Borna Kotromanić i Vesna Banović tijekom svoje avanture u 'Asia Expressu' smještaj su pronašle u kući jednog laoškog liječnika. Njegova supruga, koja je uz muža naučila obavljati i neke medicinske poslove, poput mjerenja krvnog tlaka, odlučila je tlak izmjeriti i Vesni.
Vesna je tom prilikom otkrila kako inače ima problema s niskim tlakom, no čini se da joj tijekom utrke kroz Aziju to više nije slučaj. Za promjenu je, kroz šalu, okrivila svoju partnericu Bornu.
"Inače imam jako nizak tlak, a sad mi se regulirao jer ga ova moja zna dizati", rekla je Vesna pokazujući prema Borni.
Borna joj nije ostala dužna, već je odmah pronašla pozitivnu stranu Vesnine tvrdnje. "Izgleda da je pozitivno ako joj dižem tlak, da nema niski tlak, da joj se ne zamanta u krivom trenutku", komentirala je Borna.
Njih dvije tako su i ovu situaciju okrenule na šalu, pokazavši da im smisla za humor ne nedostaje ni tijekom zahtjevne utrke kroz Aziju.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.