Vesna komentirala sukob Nike i Borne: 'Ona misli da je problem u svima drugima, a ne u njoj!'

Kazna koju je Niko dodijelio Gusaricama izazvala je pravu raspravu među natjecateljima 'Asia Expressa', a ni nekoliko sati poslije strasti se nisu smirile. Dok Niko ne vidi ništa sporno u svojoj odluci, Borna je već najavila da će mu uzvratiti ako dobije priliku

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Nakon što su osvojili amulet, Gazde su dobile priliku kazniti jedan od suparničkih parova, koji se do idućeg zadatka morao prevesti isključivo plavim vozilom. Niko nije dugo razmišljao i odlučio je kazniti Gusarice, Bornu i Vesnu. Njegova odluka izazvala je prepucavanje s Bornom, a čini se da se o toj temi nastavilo razgovarati tijekom cijelog dana. Niko je kasnije još jednom objasnio zašto je odabrao upravo Gusarice te naglasio da ne žali zbog svoje odluke.

icon-expand icon-close icon-close Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

"Nije mi teško bilo, kad već moram dati kaznu, bez patetike. Kako je rekla Borna da sam predvidljiv, dakle ona je to osjećala, tim mi je lakše", poručio je Niko, dajući do znanja da i dalje stoji iza svog izbora. S druge strane, Borna nije skrivala nezadovoljstvo, a osvrnula se i na dosadašnji tijek natjecanja Nike i njegova nećaka. "On sa svojim nećakom nikad još nije bio u utrci za imunitet. Meni su objektivne njegove frustracije", komentirala je Borna.

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