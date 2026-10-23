Vesna komentirala sukob Nike i Borne: 'Ona misli da je problem u svima drugima, a ne u njoj!'

Nakon što su osvojili amulet, Gazde su dobile priliku kazniti jedan od suparničkih parova, koji se do idućeg zadatka morao prevesti isključivo plavim vozilom. Niko nije dugo razmišljao i odlučio je kazniti Gusarice, Bornu i Vesnu. Njegova odluka izazvala je prepucavanje s Bornom, a čini se da se o toj temi nastavilo razgovarati tijekom cijelog dana.
Niko je kasnije još jednom objasnio zašto je odabrao upravo Gusarice te naglasio da ne žali zbog svoje odluke.
"Nije mi teško bilo, kad već moram dati kaznu, bez patetike. Kako je rekla Borna da sam predvidljiv, dakle ona je to osjećala, tim mi je lakše", poručio je Niko, dajući do znanja da i dalje stoji iza svog izbora.
S druge strane, Borna nije skrivala nezadovoljstvo, a osvrnula se i na dosadašnji tijek natjecanja Nike i njegova nećaka. "On sa svojim nećakom nikad još nije bio u utrci za imunitet. Meni su objektivne njegove frustracije", komentirala je Borna.
Pritom je jasno dala do znanja što Gazde mogu očekivati ako se Gusarice nađu u poziciji da nekome dodijele kaznu. "U idućoj poziciji, kad je budemo imale, nećemo moći drugačije nego da ga kaznimo", najavila je Borna.
Svoje mišljenje o cijeloj situaciji iznijela je i Vesna, koja smatra da bi Bornini komentari mogli imati posljedice. "Ona misli da je problem u svima drugima nego li u njoj samoj. Jezik će je koštati", poručila je Vesna.
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