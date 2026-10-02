Vesna kroz jecaje poslala snažnu poruku Borni: 'Otvoreno srce pruža više od zatvorenoga'

Nominacije za utrku za ispadanje posebno su teško pale Vesni Banović. Nakon što su svi timovi osim Zlatnih dečki glasali za Gusarice, a neki pritom izrazili i suosjećanje s njom jer upravo ona s Bornom Kotromanić provodi najviše vremena, Vesna se kroz jecaje osvrnula na njihov odnos i sve što se proteklih dana događalo među kandidatima.
"Ja osobno ne rezoniram s Borninim načinom komunikacije. To je nešto što je između nas otkad sam se rodila. Zna doći do konflikta", priznala je s knedlom u grlu.
Potom se osvrnula i na Bornin odnos prema ostalim timovima.
"Ti ljudi su klinci, mogu joj djeca biti. Trude se, bore se ovdje i već ako ti nekoga opleteš, budi spreman to primiti nazad. Ne možeš, ako te netko prozove, ponašati se tako uvrijeđeno. Zadala si udarac, budi spremna primiti ga nazad", rekla je Vesna.
Istaknula je kako smatra da bi cijelo iskustvo moglo biti puno ljepše kada bi među kandidatima bilo više topline i međusobnog poštovanja.
"Mislim da ovo putovanje može biti ljepše, da može biti ugodnije svima, da se možemo zabaviti, istovremeno natjecati uz puno više lijepih riječi, a manje prijekih pogleda. Da budemo tu jedni drugima, ako možemo pomoći. A nema potrebe za vrijeđanjem", poručila je.
Vesna pritom nije pokušavala prikazati ni sebe bezgrešnom. "Ja sam sigurno na ovom putu napravila neke nekorektne poteze", priznala je.
Na kraju je povukla paralelu s ljudima koje su upoznale tijekom putovanja kroz Kambodžu i poručila da bi upravo njihova dobrota kandidatima trebala poslužiti kao primjer.
"Ovi Kambodžanci su nas mogli naučiti da otvoreno srce pruža puno više od zatvorenog. Da unatoč tome što nemaju ništa daju ti onaj zadnji obrok koji su htjeli pojesti, izaći iz svog kreveta da bi ga dali tebi. I to mora biti ogledalo, da izađemo kao bolji ljudi iz svega ovoga", zaključila je Vesna kroz suze.
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