Vesna kroz jecaje poslala snažnu poruku Borni: 'Otvoreno srce pruža više od zatvorenoga'

Nakon što su gotovo svi timovi nominirali Gusarice za utrku za ispadanje, Vesna nije mogla suspregnuti emocije. Kroz suze je priznala da se ne slaže s Borninim načinom komunikacije te poručila kako bi cijelo putovanje moglo biti ljepše uz više razumijevanja, a manje vrijeđanja i prijekih pogleda

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Nominacije za utrku za ispadanje posebno su teško pale Vesni Banović. Nakon što su svi timovi osim Zlatnih dečki glasali za Gusarice, a neki pritom izrazili i suosjećanje s njom jer upravo ona s Bornom Kotromanić provodi najviše vremena, Vesna se kroz jecaje osvrnula na njihov odnos i sve što se proteklih dana događalo među kandidatima. "Ja osobno ne rezoniram s Borninim načinom komunikacije. To je nešto što je između nas otkad sam se rodila. Zna doći do konflikta", priznala je s knedlom u grlu.

icon-expand icon-close icon-close Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Potom se osvrnula i na Bornin odnos prema ostalim timovima. "Ti ljudi su klinci, mogu joj djeca biti. Trude se, bore se ovdje i već ako ti nekoga opleteš, budi spreman to primiti nazad. Ne možeš, ako te netko prozove, ponašati se tako uvrijeđeno. Zadala si udarac, budi spremna primiti ga nazad", rekla je Vesna.

icon-expand Skitnice, Asia Express FOTO: RTL

Istaknula je kako smatra da bi cijelo iskustvo moglo biti puno ljepše kada bi među kandidatima bilo više topline i međusobnog poštovanja. "Mislim da ovo putovanje može biti ljepše, da može biti ugodnije svima, da se možemo zabaviti, istovremeno natjecati uz puno više lijepih riječi, a manje prijekih pogleda. Da budemo tu jedni drugima, ako možemo pomoći. A nema potrebe za vrijeđanjem", poručila je.

icon-expand Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Vesna pritom nije pokušavala prikazati ni sebe bezgrešnom. "Ja sam sigurno na ovom putu napravila neke nekorektne poteze", priznala je.

icon-expand Borna, Asia Express FOTO: RTL