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Asia Express: Zmajeva ruta

Vesna poručila Borni da im njezini sukobi rade štetu, ona o Maji i Pinu: 'Ona je suha, a on mokar'

Vesna smatra da ih Bornin odnos prema drugim natjecateljima sve češće dovodi u nepotrebne probleme. Dok je pokušavala objasniti zašto bi trebale smiriti tenzije, Borna je jasno pokazala da nema namjeru mijenjati svoj pristup

RTL.hr
30.09.2026 13:30

Nakon nekoliko sukoba u 'Asia Expressu', Vesna je pokušala razgovarati s Bornom o njezinu odnosu prema ostalim natjecateljima i načinu na koji komunicira s njima.

"Misliš li da bi nam bilo lakše da nisi tako gruba u komunikaciji s ostalim natjecateljima?", upitala ju je.

Borna ju je odmah prekinula. "Sitni igrači tako razmišljaju", odgovorila je.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Vesna je, međutim, ostala pri svom stavu da im takav pristup stvara nepotrebne probleme. "Život je takav, igra je takva...", uzvratila je Borna.

Problem s Jokerima

Vesna se potom prisjetila situacije s Pinom i Majom, zaključivši kako je cijeli sukob bio nepotreban te da im se na kraju obio o glavu. Borna je ranije procijenila kako su ih Jokeri kaznili zbog toga što je Pina dirala po prsima i jer je to, prema njezinu mišljenju, zasmetalo Maji.

"Vidjela sam da je Maja suha, a da je dečko mokar", rekla je sada Vesni, ostajući pri svojoj teoriji.

Borna, Jokeri, Asia Express
Borna, Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Unatoč svemu, Borna je jasno dala do znanja da se ne namjerava previše opterećivati potezima drugih timova.

"Ponajmanje me brine što će meni netko pokušati potčkaljiti nogu jer što se oni više to trude, nama se sreća nasmiješi na onaj način koji je nama u danom trenutku najkorisniji", zaključila je.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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