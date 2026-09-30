Vesna poručila Borni da im njezini sukobi rade štetu, ona o Maji i Pinu: 'Ona je suha, a on mokar'

Nakon nekoliko sukoba u 'Asia Expressu', Vesna je pokušala razgovarati s Bornom o njezinu odnosu prema ostalim natjecateljima i načinu na koji komunicira s njima.

"Misliš li da bi nam bilo lakše da nisi tako gruba u komunikaciji s ostalim natjecateljima?", upitala ju je.

Borna ju je odmah prekinula. "Sitni igrači tako razmišljaju", odgovorila je.