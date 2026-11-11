Vesna prosula tanjur hrane, Maja planula: 'To se ne radi, to su pravila. Baš sam razočarana'

Maja i Vesna morale su tijekom zadatka u 'Asia Expressu' pojesti čak četiri tanjura pad thaija kako bi otkrile dovoljno sastojaka. Kad je Vesna posljednji tanjur prosula na ulicu, Maja nije skrivala koliko ju je taj potez razočarao

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U jednom od zadataka u 'Asia Expressu' novospareni timovi morali su otkriti sastojke pad thaija. Spartanci su prethodno odredili koliko sastojaka svaki tim mora prepoznati, a Maja i Vesna dobile su posebno zahtjevan zadatak – morale su pogoditi čak 13 namirnica. Problem je bio u tome što su po jednom tanjuru smjele odgonetnuti najviše četiri sastojka. Da bi došle do potrebnih 13, morale su pojesti četiri puna tanjura. Već nakon prvih porcija Vesna je jasno dala do znanja da joj je teško i da više ne može jesti.

icon-expand icon-close icon-close Vesna, Maja, Asia Express FOTO: RTL

Maja i ona pokušale su od Ante Travizija dobiti malo milosti, ali pravila su bila jasna. "Nisu nam priznali, morali smo se vratiti i jesti taj četvrti tanjur", rekla je Maja. Vesni četvrta porcija više nije dolazila u obzir. Uzela je tanjur i hranu prosula na ulicu. "Pojest će psi", rekla je. Takav potez Maju je jako naljutio. "Vesna, to se ne radi. Baš sam razočarana. To su pravila", poručila joj je.

icon-expand Vesna, Maja, Asia Express FOTO: RTL