Vesna u 'Asia Expressu' mislila da je dobila kuhano jaje: 'Gledala me patka još poluživa iznutra'

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna bile su gladne, a Vesni se učinilo da joj se napokon posrećilo kada je ugledala ono za što je vjerovala da su kuhana jaja. No prvi zalogaj nije ni dočekala – prizor iznutra bio joj je dovoljan da odmah odustane.
Na jednoj od lokacija 'Asia Expressa' Vesna je pronašla nešto što joj se već danima jede.
"Ugledala sam jaja, a već mi se danima jede pravo kuhano jaje", priznala je. Zamolila je domaćicu može li dobiti jedno, a ona joj je udovoljila. Vesna je, međutim, vrlo brzo shvatila da nije dobila ono čemu se nadala.
"Ajme, ovo je živo, Boba! Je l' ovo moguće? Ovo je fetus", šokirano je reagirala. Prizor ju je potpuno zgrozio.
"Bože moj dragi, gledala me patka još poluživa iznutra", rekla je Vesna, koja nije dvojila što će napraviti s nesuđenim obrokom.
"Ma užas, nema šanse da to pojedem", zaključila je.