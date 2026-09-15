Vesna u 'Asia Expressu' mislila da je dobila kuhano jaje: 'Gledala me patka još poluživa iznutra'

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna bile su gladne, a Vesni se učinilo da joj se napokon posrećilo kada je ugledala ono za što je vjerovala da su kuhana jaja. No prvi zalogaj nije ni dočekala – prizor iznutra bio joj je dovoljan da odmah odustane.

Na jednoj od lokacija 'Asia Expressa' Vesna je pronašla nešto što joj se već danima jede.