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Asia Express: Zmajeva ruta

Vesna u 'Asia Expressu' mislila da je dobila kuhano jaje: 'Gledala me patka još poluživa iznutra'

Gladna Vesna u četvrtoj epizodi 'Asia Expressa' razveselila se kada je pomislila da je ugledala kuhana jaja. Zamolila je domaćicu da joj jedno da, no oduševljenje je nestalo istog trenutka kada je otvorila jaje i shvatila što se nalazi unutra

RTL.hr
15.09.2026 21:45

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna bile su gladne, a Vesni se učinilo da joj se napokon posrećilo kada je ugledala ono za što je vjerovala da su kuhana jaja. No prvi zalogaj nije ni dočekala – prizor iznutra bio joj je dovoljan da odmah odustane.

Na jednoj od lokacija 'Asia Expressa' Vesna je pronašla nešto što joj se već danima jede.

Vesna Banović, Asia Express
Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

"Ugledala sam jaja, a već mi se danima jede pravo kuhano jaje", priznala je. Zamolila je domaćicu može li dobiti jedno, a ona joj je udovoljila. Vesna je, međutim, vrlo brzo shvatila da nije dobila ono čemu se nadala.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

"Ajme, ovo je živo, Boba! Je l' ovo moguće? Ovo je fetus", šokirano je reagirala. Prizor ju je potpuno zgrozio.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

"Bože moj dragi, gledala me patka još poluživa iznutra", rekla je Vesna, koja nije dvojila što će napraviti s nesuđenim obrokom.

"Ma užas, nema šanse da to pojedem", zaključila je.

borna kotromanić asia express vesna banović
Asia Express: Zmajeva ruta

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