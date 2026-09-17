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Asia Express: Zmajeva ruta

Vesna u 'Asia Expressu' zaplakala za pokojnim trenerom: 'Sensei, ako gledaš, ova pobjeda je za tebe'

U trenucima kada se odlučuje tko ostaje u utrci, ponekad presude koncentracija, povjerenje i iskustvo iz nekih davnih dana. Za Vesnu je upravo jedna takva uspomena bila ključ pobjede ali i razlog za vrlo emotivan trenutak

RTL.hr
17.09.2026 12:00

U duelu 'Asia Expressa' koji je tražio mirnu ruku i potpuno povjerenje među partnericama, Gusarice su pokazale zašto su stigle do ove faze natjecanja. Zadatak nije bio jednostavan natjecatelji su s povezom na očima morali štapom pogoditi i razbiti zdjelu obješenu o konop sa stabla, dok ih je njihov partner usmjeravao.

Vesna Banović, Asia Express
Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Borna je preuzela ulogu vodiča, a njezina rodica Vesna je bila ta koja je morala pronaći pravi trenutak za udarac. Njihova komunikacija bila je precizna, a zadatak su riješile iznimno brzo.

Vesna je kasnije otkrila što joj je pomoglo u tom trenutku. "Kao mala sam trenirala karate, a moj trener bio je pokojni Dragan Barač. On nije bio, ne samo sportski trener, nego i životni učitelj i ovu pobjedu želim posvetiti njemu", rekla je Vesna.

Vesna Banović, Borna Kotromanić, Asia Express
Vesna Banović, Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Prisjetivši se osobe koja je na nju ostavila dubok trag, pogledala je prema nebu, a emocije su je svladale. Suze su same krenule. "Sensei, ako gledaš, ovo je za tebe", dodala je Vesna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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