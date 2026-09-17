Vesna u 'Asia Expressu' zaplakala za pokojnim trenerom: 'Sensei, ako gledaš, ova pobjeda je za tebe'

U duelu 'Asia Expressa' koji je tražio mirnu ruku i potpuno povjerenje među partnericama, Gusarice su pokazale zašto su stigle do ove faze natjecanja. Zadatak nije bio jednostavan natjecatelji su s povezom na očima morali štapom pogoditi i razbiti zdjelu obješenu o konop sa stabla, dok ih je njihov partner usmjeravao.

Borna je preuzela ulogu vodiča, a njezina rodica Vesna je bila ta koja je morala pronaći pravi trenutak za udarac. Njihova komunikacija bila je precizna, a zadatak su riješile iznimno brzo.

Vesna je kasnije otkrila što joj je pomoglo u tom trenutku. "Kao mala sam trenirala karate, a moj trener bio je pokojni Dragan Barač. On nije bio, ne samo sportski trener, nego i životni učitelj i ovu pobjedu želim posvetiti njemu", rekla je Vesna.