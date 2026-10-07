Vesnu pogodili komentari Pina i Luciana: 'Ne dozvoljavam da se baci mrlja na naš trud'

Iako je Borna dosad češće bila ta koja je otvoreno reagirala na komentare drugih natjecatelja, ovoga puta posebno se uzrujala Vesna. Dok su tri para pokušavala pronaći prijevoz za nastavak utrke, Pino je dobacio komentar koji joj nije dobro sjeo.

Vesna je njihove riječi doživjela kao propitivanje načina na koji ona i Borna ostvaruju dobre rezultate u utrci. "Valjda je njima čudno što smo mi dobro plasirane", komentirala je.

"Fantomi, putujete kroz vrijeme i prostor", rekao je očito aludirajući što ih stalno nekako vide ispred sebe ili na neočekivanim mjestima, na što je Luciano dodao: "Sve smo skužili."

Priznala je da su je riječi dvojice natjecatelja posebno pogodile jer iza svakog njihova uspjeha, kaže, stoji mnogo truda. "Jako me povrijedilo što su rekli Pino i Luciano jer znam koliko truda i znoja stoji iza svakog zadatka", rekla je Vesna.

Posebno joj je zasmetalo što je komentar doživjela kao sjenu sumnje nad njihovim natjecateljskim rezultatima. "Ne dozvoljavam da mi se baci mrlja na taj natjecateljski moment", jasno je poručila.

Iako nije sasvim jasno koliko su Pino i Luciano ozbiljno mislili svoje komentare, Vesni je bilo važno dati do znanja da ona i Borna svaki svoj rezultat smatraju pošteno zasluženim.

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