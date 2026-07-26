Voditelj 'Asia Expressa' Ante Travizi javio se iz Azije: 'Život kad na putovanju popiješ dobru kavu i obaviš WC'

Na svojim Instagram pričama Ante Travizi je objavio kadrove vožnje brodom, užurbanih gradskih ulica i impresivnih panoramskih pogleda koji su oduševili njegove pratitelje. Iako nije otkrivao detalje vezane uz sam tijek natjecanja, dao je naslutiti koliko su lokacije na kojima se snimao 'Asia Express: Zmajeva ruta' spektakularne.
Pogled na Aziju koji ostavlja bez daha
Upravo će te egzotične kulise biti jedna od posebnosti nove sezone, u kojoj će gledatelji, uz napete izazove, upoznati i ljepote azijskih destinacija.
Osim atraktivnih prizora, Ante nije propustio pokazati ni svoju šaljivu stranu. U videu snimljenom tijekom vožnje brodom našalio se na račun jednog sasvim svakodnevnog problema koji mnogi dožive na putovanjima.
Uz snimku je napisao: "Život kad na putovanju popiješ dobru kavu i obaviš WC."
Njegova duhovita objava brzo je privukla pažnju pratitelja koji su se nasmijali iskrenom i opuštenom trenutku usred egzotične avanture.
Odbrojavanje do početka velike avanture
Ante Travizi ove će sezone, zajedno s Antonijom Blaće, voditi novu RTL-ovu avanturističku emisiju Asia Express. Dok gledatelji s nestrpljenjem očekuju početak showa, njihove objave sa snimanja pružaju tek mali uvid u avanturu koja ih uskoro očekuje na malim ekranima. Egzotične lokacije, nepredvidivi izazovi i doza humora samo su dio onoga što donosi nova sezona.