Voditelj 'Asia Expressa' Ante Travizi javio se iz Azije: 'Život kad na putovanju popiješ dobru kavu i obaviš WC'

Na svojim Instagram pričama Ante Travizi je objavio kadrove vožnje brodom, užurbanih gradskih ulica i impresivnih panoramskih pogleda koji su oduševili njegove pratitelje. Iako nije otkrivao detalje vezane uz sam tijek natjecanja, dao je naslutiti koliko su lokacije na kojima se snimao 'Asia Express: Zmajeva ruta' spektakularne.

Upravo će te egzotične kulise biti jedna od posebnosti nove sezone, u kojoj će gledatelji, uz napete izazove, upoznati i ljepote azijskih destinacija.

Osim atraktivnih prizora, Ante nije propustio pokazati ni svoju šaljivu stranu. U videu snimljenom tijekom vožnje brodom našalio se na račun jednog sasvim svakodnevnog problema koji mnogi dožive na putovanjima.