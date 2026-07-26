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Asia Express: Zmajeva ruta

Voditelj 'Asia Expressa' Ante Travizi javio se iz Azije: 'Život kad na putovanju popiješ dobru kavu i obaviš WC'

Voditelj Ante Travizi pratiteljima je pokazao impresivne prizore egzotičnih destinacija na kojima se snima novi show 'Asia Express: Zmajeva ruta', ali i nekoliko opuštenih trenutaka iza kamera

RTL.hr
26.07.2026 11:00

Na svojim Instagram pričama Ante Travizi je objavio kadrove vožnje brodom, užurbanih gradskih ulica i impresivnih panoramskih pogleda koji su oduševili njegove pratitelje. Iako nije otkrivao detalje vezane uz sam tijek natjecanja, dao je naslutiti koliko su lokacije na kojima se snimao 'Asia Express: Zmajeva ruta' spektakularne.

Pogled na Aziju koji ostavlja bez daha

Upravo će te egzotične kulise biti jedna od posebnosti nove sezone, u kojoj će gledatelji, uz napete izazove, upoznati i ljepote azijskih destinacija.

Osim atraktivnih prizora, Ante nije propustio pokazati ni svoju šaljivu stranu. U videu snimljenom tijekom vožnje brodom našalio se na račun jednog sasvim svakodnevnog problema koji mnogi dožive na putovanjima.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Uz snimku je napisao: "Život kad na putovanju popiješ dobru kavu i obaviš WC."

Njegova duhovita objava brzo je privukla pažnju pratitelja koji su se nasmijali iskrenom i opuštenom trenutku usred egzotične avanture.

Odbrojavanje do početka velike avanture

Ante Travizi ove će sezone, zajedno s Antonijom Blaće, voditi novu RTL-ovu avanturističku emisiju Asia Express. Dok gledatelji s nestrpljenjem očekuju početak showa, njihove objave sa snimanja pružaju tek mali uvid u avanturu koja ih uskoro očekuje na malim ekranima. Egzotične lokacije, nepredvidivi izazovi i doza humora samo su dio onoga što donosi nova sezona.

ante travizi asia express: zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

Znate li da će kandidati 'Asia Expressa' imati samo 1 euro dnevno? Pred njima su tisuće kilometara i tri zemlje, a moraju stići od Kambodže do Tajlanda

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