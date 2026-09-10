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Asia Express: Zmajeva ruta

Voditelj 'Asia Expressa' Ante Travizi prisjetio se anegdote sa snimanja: 'Gledao sam je u tišini, vidno uznemiren, razočaran i šokiran'

Od borbe s tropskom klimom do degustacije lokalnih 'specijaliteta', Travizi je bez zadrške podijelio iskustva koja su ga zauvijek promijenila.

RTL.hr
10.09.2026 17:00

Splitski stand-up komičar Ante Travizi, novo lice RTL-a koje uz Antoniju Blaće vodi gledatelje kroz avanturistički show "Asia Express: Zmajeva ruta", gostovao je u podcastu "Spill The Tea" gdje je otkrio nevjerojatne, smiješne i ponekad šokantne detalje sa snimanja u Kambodži, Laosu i Tajlandu. 

Od voditeljske gaže do borbe s vlagom i vrućinom

Iako je danas zaštitno lice velikog televizijskog projekta, Travizi priznaje da je u početku bio skeptičan oko voditeljske uloge. Na audiciju je, kaže, otišao s mišlju "ako ne dobijem, boli me briga", što mu je možda i pomoglo da bude opušten i prirodan. Ipak, stvarnost na terenu bila je sve samo ne opuštena. Radni dani često su počinjali alarmom u tri sata ujutro, a najveći izazov predstavljala je tropska klima.

"Prvo se treba naviknuti na tu klimu. Ovo naše je vruće, ali 34 stupnja s vlagom od 80 ili 90 posto, to je bilo... A ja vrućinu sve gore podnosim", ispričao je komičar, dodajući kako je bio mokar kao da je tek izašao iz mora. U jednom trenutku, dok su ga hladili i brisali mu znoj, a frizerka mu popravljala frizuru, čak se i Antonija Blaće našalila na njegov račun: "Pogledaj ti ovu divu ovdje".

Ante Travizi, Spill The Tea
Ante Travizi, Spill The Tea FOTO: RTL

Gastronomske (noćne) more: Žohari, zmije i - korijandar

Kao netko tko je, kako sam kaže, "malo razmažen po pitanju hrane", Travizi se u Aziji suočio s pravim gastronomskim izazovima. Srećom po njega, putovanje je započelo u Kambodži, čija mu se hrana najmanje svidjela, a završilo na Tajlandu koji ga je oduševio. Na meniju su se našle i delicije koje ne viđamo često na našim tanjurima.

"Probao sam zmije, žohare, skakavce", nabrojao je Ante. Pečena zmija, otkriva, ima okus kao suha piletina, a žohari su hrskavi poput čipsa. Ipak, postojao je jedan sastojak koji mu je bio gori od svih egzotičnih kukaca. "Korijandar mi je više smetao nego žohar. Meni on smrdi na sapun i to ne mogu", iskreno je priznao, prepričavajući kako bi mu lokalci uništili jelo dodavanjem šake tog začina.

Ante Travizi, Spill The Tea
Ante Travizi, Spill The Tea FOTO: RTL

Kulturološki šok u šalici kave

Kao veliki ljubitelj kave, Travizi je u Aziji doživio i svoje najteže trenutke. Vrhunac je bio u jednom tajlandskom kafiću gdje je naručio običan espresso. Ono što je dobio ostavilo ga je bez teksta.

"Donijela mi je veliku plastičnu čašu pune kave. Stavila je espresso, vodu i led, sve to izblendala i onda stavila u mikrovalnu", prepričao je svoje traumatično iskustvo. "Ja sam samo u tišini otišao. Nisam riječ rekao. Jadna žena se možda i prepala, ali ja sam bio vidno uznemiren, razočaran i šokiran. To je bio kulturološki šok za mene".

Ante Travizi, Spill The Tea
Ante Travizi, Spill The Tea FOTO: RTL

Nakon povratka u Split, prvo što je napravio bilo je ispijanje šest espressa u kvartovskom kafiću. Iako mu nedostaju azijsko voće i niske cijene, zahvalan je na iskustvu koje mu je pružilo novu perspektivu. Na kraju poziva sve da pogledaju show jer su se, kako kaže, svi potrudili i u projekt unijeli "krv, znoj, smijeh i predivne emocije".

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Asia Express: Zmajeva ruta

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