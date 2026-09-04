Voditelj showa 'Asia Express' Ante Travizi urnebesnom spa parodijom nasmijao sve: 'Samo da kažem, bila je prava majoneza!'

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju njegov voditeljski debi uz Antoniju Blaće u velikom projektu 'Asia Express: Zmajeva ruta' na RTL-u i platformi Voyo, Ante Travizi je objavio novi hit video u kojem na svoj prepoznatljiv način parodira popularne wellness trendove.
'Tretman' koji se pretvorio u potpuni kaos
Umjesto mirnog i luksuznog iskustva namijenjenog opuštanju i njegi vlasišta, omiljeni Splićanin prikazao je scenarij u kojem sve ide u potpuno pogrešnom smjeru. Video prikazuje komičara kako se prepušta tretmanu, no idila ubrzo nestaje uz udarac tuša u glavu, iznimno grubu masažu i potpunu nezainteresiranost osoblja.
Vrhunac komedije događa se u trenutku kada Travizi shvati da mu umjesto skupocjenih preparata na kosu i lice nanose najpoznatiji kuhinjski namaz.
"Samo da kažem, bila je prava majoneza", potvrdio je Travizi u komentarima i ponovno izazvao val reakcija.
Priprema za nepredvidive azijske uvjete
Urnebesna objava ubrzo je prikupila brojne simpatije i komentare poput "Kad bivši dođe na head spa" i "Pet puta gledam i svaki put rikavam".
Spontanost, autentični dalmatinski humor i sposobnost da reagira na apsurdne situacije u hodu samo potvrđuju zašto je upravo Travizi sjajan izbor za vođenje formata poput showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Tamo ga, baš kao i u ovom zabavnom videoisječku, očekuje niz nepredvidivih, neobičnih i terenski zahtjevnih situacija koje će zajedno s kandidatima i suvoditeljicom savladavati uz obilje smijeha.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.