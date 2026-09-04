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Asia Express: Zmajeva ruta

Voditelj showa 'Asia Express' Ante Travizi urnebesnom spa parodijom nasmijao sve: 'Samo da kažem, bila je prava majoneza!'

Novo voditeljsko lice nadolazećeg avanturističkog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta', splitski komičar Ante Travizi, ponovno je oduševio tisuće pratitelja na društvenim mrežama

RTL.hr
04.09.2026 11:00

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju njegov voditeljski debi uz Antoniju Blaće u velikom projektu 'Asia Express: Zmajeva ruta' na RTL-u i platformi Voyo, Ante Travizi je objavio novi hit video u kojem na svoj prepoznatljiv način parodira popularne wellness trendove.

Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta
Antonija Blaće i Ante Travizi, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

'Tretman' koji se pretvorio u potpuni kaos

Umjesto mirnog i luksuznog iskustva namijenjenog opuštanju i njegi vlasišta, omiljeni Splićanin prikazao je scenarij u kojem sve ide u potpuno pogrešnom smjeru. Video prikazuje komičara kako se prepušta tretmanu, no idila ubrzo nestaje uz udarac tuša u glavu, iznimno grubu masažu i potpunu nezainteresiranost osoblja.

Vrhunac komedije događa se u trenutku kada Travizi shvati da mu umjesto skupocjenih preparata na kosu i lice nanose najpoznatiji kuhinjski namaz.

"Samo da kažem, bila je prava majoneza", potvrdio je Travizi u komentarima i ponovno izazvao val reakcija.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Priprema za nepredvidive azijske uvjete

Urnebesna objava ubrzo je prikupila brojne simpatije i komentare poput "Kad bivši dođe na head spa" i "Pet puta gledam i svaki put rikavam".

Spontanost, autentični dalmatinski humor i sposobnost da reagira na apsurdne situacije u hodu samo potvrđuju zašto je upravo Travizi sjajan izbor za vođenje formata poput showa 'Asia Express: Zmajeva ruta'. Tamo ga, baš kao i u ovom zabavnom videoisječku, očekuje niz nepredvidivih, neobičnih i terenski zahtjevnih situacija koje će zajedno s kandidatima i suvoditeljicom savladavati uz obilje smijeha.

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna u 20:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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