Voditelj showa 'Asia Express' Ante Travizi urnebesnom spa parodijom nasmijao sve: 'Samo da kažem, bila je prava majoneza!'

Dok gledatelji s nestrpljenjem iščekuju njegov voditeljski debi uz Antoniju Blaće u velikom projektu 'Asia Express: Zmajeva ruta' na RTL-u i platformi Voyo, Ante Travizi je objavio novi hit video u kojem na svoj prepoznatljiv način parodira popularne wellness trendove.

Umjesto mirnog i luksuznog iskustva namijenjenog opuštanju i njegi vlasišta, omiljeni Splićanin prikazao je scenarij u kojem sve ide u potpuno pogrešnom smjeru. Video prikazuje komičara kako se prepušta tretmanu, no idila ubrzo nestaje uz udarac tuša u glavu, iznimno grubu masažu i potpunu nezainteresiranost osoblja.

Vrhunac komedije događa se u trenutku kada Travizi shvati da mu umjesto skupocjenih preparata na kosu i lice nanose najpoznatiji kuhinjski namaz.

"Samo da kažem, bila je prava majoneza", potvrdio je Travizi u komentarima i ponovno izazvao val reakcija.