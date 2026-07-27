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Asia Express: Zmajeva ruta

Voditeljski dvojac o kojem svi pričaju uoči showa 'Asia Express: Zmajeva ruta': 'Kada se druženje preseli na drugi kraj svijeta'

Pripreme za novi veliki jesenski hit RTL-a, 'Asia Express: Zmajeva ruta', donose sve više zanimljivih detalja s terena, a najveću pažnju gledatelja privukao je novi voditeljski tandem

RTL.hr
27.07.2026 17:00

Omiljenoj televizijskoj voditeljici Antoniji Blaće u ovom se avanturističkom spektaklu pridružio poznati splitski komičar Ante Travizi, a prve snimke s dalekog istoka potvrdile su da među njima vlada sjajna kemija.

Ista energija, samo u drugoj vremenskoj zoni

Službeni Instagram profil showa i voditelji podijelili su simpatičan video u kojem Antonija i Ante zagrljeni šetaju egzotičnim lokacijama i ne prestaju se smijati. Preko videa stoji upečatljiv natpis koji opisuje kako to izgleda kad se dobro druženje preseli na drugi kraj svijeta, dok opis objave kratko i jasno poručuje da je riječ o istoj dobroj energiji, samo u potpuno drugoj vremenskoj zoni. Na objavljenim kadrovima jasno se vidi opuštena i prijateljska atmosfera koja vlada na setu dok dvojac priprema najave za show.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Humor i bogato iskustvo kao savršen spoj

Dok je Antonija dobro poznato lice najvećih televizijskih projekata i majstorica vođenja dinamičnih terenskih formata, Ante Travizi u ovoj se ulozi pojavljuje kao sjajno osvježenje koje donosi prepoznatljivi mediteranski humor. Spoj njezinog bogatog televizijskog iskustva i njegovog spontanog stand-up humora pokazao se kao pun pogodak za show u kojem su natjecatelji izloženi teškim fizičkim i psihičkim naporima. Njihova opuštenost, osmijesi i međusobno ugodno društvo zasigurno će donijeti dozu vedrine u često napete i neizvjesne trenutke azijske utrke.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Odbrojavanje do rujna na RTL-u i Voyo platformi

Reakcije publike na društvenim mrežama pokazuju da gledatelji s velikim nestrpljenjem iščekuju vidjeti kako će se ovaj dvojac snaći u vođenju utrke kroz Kambodžu, Laos i Tajland. Sudeći po prvim reakcijama i odličnom raspoloženju s terena, pred nama je televizijska sezona ispunjena smijehom i vrhunskom zabavom. Spektakularni reality show 'Asia Express: Zmajeva ruta' na RTL i streaming platformi Voyo stiže već ovoga rujna!

antonija blaće ante travizi asia express: zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

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