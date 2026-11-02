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Asia Express: Zmajeva ruta

Vraća se Luna, mijenjaju se pravila i počinje borba za finale: 'Asia Express' stigao u Tajland!

Osim nove destinacije, Tajland donosi i promjenu pravila. Jedan euro na dan ostaje, ali više nema vožnje u pick-up vozilima, dijeljenja prijevoza ni smještaja. Svaki će se par morati osloniti na vlastitu snalažljivost

RTL.hr
02.11.2026 09:31

Nakon Kambodže i Laosa, šest parova stiže u Tajland u samu završnicu Zmajeve rute. Parove u novoj zemlji čekaju i nova stroža pravila te povratak jednog dobro poznatog lica!

Tajland je zemlja u koju svi žele ići, nadamo se da nas neće razočarati", kaže Maja iz tima Jokeri. Volio bih manje sunca", skroman je Luciano dok Vesna iz Gusarica ima borben plan za nastavak utrke: Samo još snažnije, jače, brže i više."

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Natjecatelji u Tajland stižu s novim iskustvima i različitim strategijama. Naučile smo malo, skupile iskustva i sad ćemo to sve miksati i kapitalizirati", najavljuje Borna, a Niko nastavlja: Ivan i ja smo ovdje došli mirni, nikad povezaniji, psihološki najspremniji. Jedva čekam da utrka krene i da pokažemo koliko vrijedimo."

No osim novih izazova, parove očekuje i jedno veliko iznenađenje - Luna se vraća u utrku! Sada se osjećam potpuno", iskrena je Katarina.

Katarinina, Luna, Asia Express
Katarinina, Luna, Asia Express FOTO: RTL

Osim nove destinacije, Tajland donosi i promjenu pravila. Jedan euro na dan ostaje, ali više nema vožnje u pick-up vozilima, dijeljenja prijevoza ni smještaja. Svaki će se par morati osloniti na vlastitu snalažljivost. Sad se možemo fokusirati isključivo na sebe", kaže Ivan dok Katarina misli: Teže je sad, puno su stroža pravila."

U završnici Zmajeve rute nema mjesta za opuštanje. Tko će prvi stići do cilja, a tko će se naći pred najtežim ispitom dosad? Ne propustite novu epizodu showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

asia express luna valas
Asia Express: Zmajeva ruta

Novi tjedan 'Asia Expressa' donosi emotivan povratak, ali i nova pravila: 'Puno, puno strože'

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