Vraća se Luna, mijenjaju se pravila i počinje borba za finale: 'Asia Express' stigao u Tajland!

Nakon Kambodže i Laosa, šest parova stiže u Tajland u samu završnicu Zmajeve rute. Parove u novoj zemlji čekaju i nova stroža pravila te povratak jednog dobro poznatog lica!
Tajland je zemlja u koju svi žele ići, nadamo se da nas neće razočarati", kaže Maja iz tima Jokeri. Volio bih manje sunca", skroman je Luciano dok Vesna iz Gusarica ima borben plan za nastavak utrke: Samo još snažnije, jače, brže i više."
Natjecatelji u Tajland stižu s novim iskustvima i različitim strategijama. Naučile smo malo, skupile iskustva i sad ćemo to sve miksati i kapitalizirati", najavljuje Borna, a Niko nastavlja: Ivan i ja smo ovdje došli mirni, nikad povezaniji, psihološki najspremniji. Jedva čekam da utrka krene i da pokažemo koliko vrijedimo."
No osim novih izazova, parove očekuje i jedno veliko iznenađenje - Luna se vraća u utrku! Sada se osjećam potpuno", iskrena je Katarina.
Osim nove destinacije, Tajland donosi i promjenu pravila. Jedan euro na dan ostaje, ali više nema vožnje u pick-up vozilima, dijeljenja prijevoza ni smještaja. Svaki će se par morati osloniti na vlastitu snalažljivost. Sad se možemo fokusirati isključivo na sebe", kaže Ivan dok Katarina misli: Teže je sad, puno su stroža pravila."