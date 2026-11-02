Vraća se Luna, mijenjaju se pravila i počinje borba za finale: 'Asia Express' stigao u Tajland!

Nakon Kambodže i Laosa, šest parova stiže u Tajland u samu završnicu Zmajeve rute. Parove u novoj zemlji čekaju i nova stroža pravila te povratak jednog dobro poznatog lica!

Tajland je zemlja u koju svi žele ići, nadamo se da nas neće razočarati", kaže Maja iz tima Jokeri. Volio bih manje sunca", skroman je Luciano dok Vesna iz Gusarica ima borben plan za nastavak utrke: Samo još snažnije, jače, brže i više."