Nastavlja se utrka prema Bangkoku, a novi dan na Zmajevoj ruti donosi novu borbu za amulet, nove izazove i neočekivane susrete. Nakon što su u prošloj epizodi Goran Šprem i Nikša Kaleb završili svoje natjecanje, činilo se da su Zlatni dečki napustili 'Asia Express'. No njihova priča još nije završena.

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Na početku epizode doznat ćemo koji je tim u prethodnoj utrci osvojio amulet, a potom natjecatelje očekuje potraga za još jednim amuletom. Čestitam vam na uspješno prijeđenih 200 kilometara u manje od dana", poručit će natjecateljima Antonija, a zatim dodati: Stvari se zaoštravaju, što je i logično jer idemo prema kraju."

icon-expand icon-close icon-close Timovi i voditelji, Asia Express FOTO: RTL

U igri je ostao još samo jedan amulet vrijedan 1000 eura, a u Bangkoku natjecatelje čeka zlatni amulet vrijedan 30.000 eura. Apsolutno mi je nebitno osvajanje amuleta. Primjer su i Zlatni dečki. Ništa to ne znači", komentirat će Pino, kojemu činjenica da Jokeri dosad nisu osvojili nijedan amulet ne predstavlja problem jer im je cilj onaj najvrjedniji.

icon-expand Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Na putu do novog cilja timove očekuju i zadaci povezani s tajlandskim običajima. Pravilo o prijevozu ostaje na snazi pa će moći koristiti samo vozila koja imaju talisman na retrovizoru ili oko vrata vozača. Osim toga, novi zadatak bit će posvećen bojama koje u tajlandskoj tradiciji imaju posebno značenje. Budući da je riječ o nedjelji, natjecatelji će morati pronaći odjevne predmete crvene boje.

icon-expand Niko i Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Zaustavite vozilo, doznajte koja je boja dana i nabavite po jedan odjevni predmet te boje za svakog člana tima. Odjeća koju već imate u ruksaku se ne računa, možete je zamijeniti za nešto svoje", glasit će upute.

icon-expand Spartanci, Asia Express FOTO: RTL

Najzanimljiviji trenutak epizode bit će povratak Gorana Šprema i Nikše Kaleba koji su dobili novu ulogu!

icon-expand Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Kad su Zlatni dečki napustili utrku, osvojili su više amuleta nego bilo koji drugi tim, a u 'Asia Expressu' svaki osvojeni amulet znači bliže finalu, Bangkoku i vrijednoj nagradi od 30.000 eura i zato ih nismo ni pustili da napuste Aziju", objasnit će Antonija, a Ante najaviti: Kraljevi amuleta vraćaju se s posebnom misijom!"

icon-expand Katarina je ugledala Zlatne dečke, Asia Express FOTO: RTL

Povratak Gorana Šprema i Nikše Kaleba iznenadit će ostale natjecatelje. Kad sam vidio Zlatne dečke, bio sam u šoku", priznat će Niko, a Vesna će se zapitati: Je li fatamorgana ili je stvarno Goran?" Zbunjene će ostati i Gazele koje neće znati što se događa, a i Spartanci i Jokeri pokušavat će shvatiti razlog njihova povratka.

icon-expand Gusarice ugledale Zlatne dečke, Asia Express FOTO: RTL