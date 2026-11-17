Na početku epizode doznat ćemo koji je tim u prethodnoj utrci osvojio amulet, a potom natjecatelje očekuje potraga za još jednim amuletom. Čestitam vam na uspješno prijeđenih 200 kilometara u manje od dana", poručit će natjecateljima Antonija, a zatim dodati: Stvari se zaoštravaju, što je i logično jer idemo prema kraju."
U igri je ostao još samo jedan amulet vrijedan 1000 eura, a u Bangkoku natjecatelje čeka zlatni amulet vrijedan 30.000 eura. Apsolutno mi je nebitno osvajanje amuleta. Primjer su i Zlatni dečki. Ništa to ne znači", komentirat će Pino, kojemu činjenica da Jokeri dosad nisu osvojili nijedan amulet ne predstavlja problem jer im je cilj onaj najvrjedniji.
Na putu do novog cilja timove očekuju i zadaci povezani s tajlandskim običajima. Pravilo o prijevozu ostaje na snazi pa će moći koristiti samo vozila koja imaju talisman na retrovizoru ili oko vrata vozača. Osim toga, novi zadatak bit će posvećen bojama koje u tajlandskoj tradiciji imaju posebno značenje. Budući da je riječ o nedjelji, natjecatelji će morati pronaći odjevne predmete crvene boje.
Zaustavite vozilo, doznajte koja je boja dana i nabavite po jedan odjevni predmet te boje za svakog člana tima. Odjeća koju već imate u ruksaku se ne računa, možete je zamijeniti za nešto svoje", glasit će upute.
Najzanimljiviji trenutak epizode bit će povratak Gorana Šprema i Nikše Kaleba koji su dobili novu ulogu!
Kad su Zlatni dečki napustili utrku, osvojili su više amuleta nego bilo koji drugi tim, a u 'Asia Expressu' svaki osvojeni amulet znači bliže finalu, Bangkoku i vrijednoj nagradi od 30.000 eura i zato ih nismo ni pustili da napuste Aziju", objasnit će Antonija, a Ante najaviti: Kraljevi amuleta vraćaju se s posebnom misijom!"
Povratak Gorana Šprema i Nikše Kaleba iznenadit će ostale natjecatelje. Kad sam vidio Zlatne dečke, bio sam u šoku", priznat će Niko, a Vesna će se zapitati: Je li fatamorgana ili je stvarno Goran?" Zbunjene će ostati i Gazele koje neće znati što se događa, a i Spartanci i Jokeri pokušavat će shvatiti razlog njihova povratka.
Kakvu novu ulogu imaju Zlatni dečki i kako će se to odraziti na preostale timove? Tko će osvojiti posljednji amulet od 1000 eura, a tko će se najbolje snaći u zadatku s crvenom bojom? Ne propustite večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.