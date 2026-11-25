Jokeri su se iznenadili kada su vidjeli kakav su smještaj pronašli

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Jokere je oduševio novi smještaj u 'Asia Expressu' koji su si pronašli dok se bore za imunitet. Pino je dobio priliku voziti golf autić, a njega i Maju je iznenadilo kad su vidjeli da njihov domaćin ima privatno jezero na svom imanju.

icon-expand icon-close icon-close Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Nerealna situacija u kojoj smo se našli, izgleda kao da je nestvarno i ne možemo vjerovati gdje nas čovjek vodi, što nam pokazuje i što se trenutno događa", komentirala je Maja.

icon-expand Privatno jezero, Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Ispričala je kako njihov domaćin uživa dok im pokazuje svoje imanje. "Ima svoje jezero i jet ski. Tko to ima? I mi našli tog čovjeka" pitala se Maja. Doznali su i da se bavi umjetnošću.

icon-expand Jokeri, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL