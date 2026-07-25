Zaboravite na luksuz i scenarij: Zašto je 'Asia Express: Zmajeva ruta' najsuroviji televizijski projekt koji ove jeseni stiže na RTL?

Dok su gledatelji navikli na formate u kojima vladaju uređene vile, osigurani obroci i ugodne atmosfere, RTL ove jeseni na male ekrane donosi nešto potpuno drukčije

icon-close

Format koji je pokorio svijet i redefinirao pojam televizijske avanture, 'Asia Express: Zmajeva ruta', stavit će natjecatelje u situacije u kojima prestaje svaka gluma, a na vidjelo izlazi čisti instinkt za snalaženje.

Test ljudske psihe na nevjerojatnih tisuće kilometara

Ovaj show nije samo obična utrka od točke A do točke B, nego pravi psihološki i socijalni eksperiment uživo. Natjecatelji ulaze u potpuno nepoznat svijet u kojem ne vrijede pravila na koja su navikli u svakodnevnom životu. Prolazak kroz egzotične i zahtjevne predjele Kambodže, Laosa i Tajlanda zvuči kao putovanje iz snova, no u stvarnosti donosi neprekidnu borbu s vremenom, iscrpljenošću, tropskim vrućinama i potpunom neizvjesnošću oko toga gdje će dočekati sljedeće jutro.

icon-expand Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Kad novac ne pomaže, a komunikacija postaje jedino oružje

S budžetom od samo jednog eura dnevno, koji pokriva jedino najosnovnije potrebe poput vode ili skromnog obroka, kandidati su prisiljeni osloniti se na vlastitu domišljatost i dobrotu potpunih stranaca. U zemljama u kojima rijetko tko govori engleski jezik, rukama, nogama i osmijehom moraju izboriti besplatan prijevoz i nagovoriti mještane da im otvore vrata svojih domova. Upravo ti autentični susreti s lokalnim stanovništvom i nepredvidive situacije daju showu posebnu emociju i toplinu.

icon-expand Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Voditeljski tandem koji garantira vrhunsku zabavu