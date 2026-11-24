Voditeljica Antonija Blaće otkrila je Gazdama, Gazelama i Jokerima da im je novi zadatak zadnja šansa za osvajanje imuniteta i osiguravanje mjesta u finalu 'Asia Expressa'. Objasnila je da će u ovoj utrci pokazati kako se snalaze u kaosu, a Gazele su istaknule da njima to ide.
"Ja velike nade polažem u vas", komentirala je Antonija i dodala kako je ovo jako važna utrka. "Ulazite u top 4, ne morate brinuti o ostanku u showu, ostajete sigurno i dajte sve od sebe. Ovo je zadnja takva šansa", rekla je.
"Mi smo znali da će biti takav završetak, tako brza odluka. Očito se sad sve događa u trenutku i ništa, mislim si: 'Ajde, propustili smo to'. I da smo znali, vjerojatno bismo isto grizli. Ništa, čekamo drugu priliku", komentirao je Niko.
Parovi su napustili kontrolno mjesto redoslijedom kojim si ondje stigli.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.