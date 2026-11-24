Voditeljica Antonija Blaće otkrila je Gazdama, Gazelama i Jokerima da im je novi zadatak zadnja šansa za osvajanje imuniteta i osiguravanje mjesta u finalu 'Asia Expressa'. Objasnila je da će u ovoj utrci pokazati kako se snalaze u kaosu, a Gazele su istaknule da njima to ide.

"Ja velike nade polažem u vas", komentirala je Antonija i dodala kako je ovo jako važna utrka. "Ulazite u top 4, ne morate brinuti o ostanku u showu, ostajete sigurno i dajte sve od sebe. Ovo je zadnja takva šansa", rekla je.