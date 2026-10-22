Zaiskrilo između Nike i Borne u 'Asia Expressu', a Vesna nasmijala sve: 'Ja Niku razumijem!'

Niko nije dvojio kada je trebalo odabrati par kojem će otežati nastavak utrke u 'Asia Expressu'. Njegova odluka nije iznenadila Bornu, koja mu je odmah uzvratila komentarom, a ubrzo je postalo jasno da među njima postoje određene nesuglasice

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Osvajanje amuleta u 'Asia Expressu' Gazdama je donijelo i posebnu prednost – mogućnost da kazne jedan par koji će se do idućeg zadatka morati prevesti isključivo plavim vozilom. Kada je trebalo odlučiti kome će otežati nastavak utrke, Niko nije imao dvojbi. "Gusarice", poručio je bez puno razmišljanja, odabravši Bornu i Vesnu. Borna njegovom odlukom nije bila nimalo iznenađena. "Pa Niko je jedan vrlo predvidljiv lik. Nismo iznenađene", komentirala je.

icon-expand icon-close icon-close Niko, Borna, Asia Express FOTO: RTL

Niko je potom odlučio objasniti zašto je odabrao upravo njih. "Ništa osobno, nego Borna ima potrebu svima docirati, reklo bi se pametovati", rekao je Niko, a Borna mu nije ostala dužna. "Ja mnogo pametujem, a Niko bi volio biti na mom mjestu", uzvratila je. U raspravu se uključila i Antonija, koja je primijetila da Nikina odluka možda ipak ima osobnu pozadinu. "Onda je osobno, ali u ime svih", odgovorio je Niko.

icon-expand Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Katarina podržala Niku

Cijelu situaciju komentirala je i Katarina, koja nije skrivala zadovoljstvo što su natjecatelji napokon počeli otvoreno pokazivati nesuglasice. "Napokon! Evo, treći tjedan svi pucaju, napokon!" rekla je Katarina. Ipak, Niko je želio naglasiti da njegova odluka nije usmjerena protiv Vesne pa joj se ispričao. No njezina reakcija iznenadila je sve prisutne. "Ja Niku razumijem", kratko je poručila Vesna i izazvala smijeh među natjecateljima.

icon-expand Vesna, Asia Express FOTO: RTL