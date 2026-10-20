Zaiskrilo među Savršenima! Anastasia se obrecnula na Petra pa priznala: 'Ja sam u PMS-u'

Ni Savršeni nisu ostali imuni na napetosti tijekom školske olimpijade u 'Asia Expressu'! Zahtjevan zadatak na drvenim skijama izazvao je kratku nesuglasicu između Anastasije i Petra, no natjecateljica je ubrzo priznala da je pretjerala, a Petar joj nije ništa zamjerio

icon-close

Školska olimpijada u 'Asia Expressu' stavila je na kušnju koordinaciju, strpljenje i timski rad natjecatelja. Jedan od posebno zahtjevnih zadataka bio je svladati prepreke na drvenim skijama na kojima su oba člana tima morala stajati istodobno i usklađeno se kretati. Iako je sve izgledalo prilično zabavno, ovaj je izazov izazvao i poneke napetosti!

icon-expand icon-close icon-close Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Tako je zaiskrilo i među Savršenima. Anastasia nije bila zadovoljna Petrovim načinom svladavanja prepreka pa se u jednom trenutku obrecnula na njega. Ipak, brzo je priznala da je sama kriva za malu nesuglasicu. "Ja sam u PMS-u, ljudi. Oprostite mi. Malo poludim", iskreno je priznala Anastasia.

icon-expand cbcf99a316_1081807 FOTO: Video