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Asia Express: Zmajeva ruta

Zaiskrilo među Savršenima! Anastasia se obrecnula na Petra pa priznala: 'Ja sam u PMS-u'

Ni Savršeni nisu ostali imuni na napetosti tijekom školske olimpijade u 'Asia Expressu'! Zahtjevan zadatak na drvenim skijama izazvao je kratku nesuglasicu između Anastasije i Petra, no natjecateljica je ubrzo priznala da je pretjerala, a Petar joj nije ništa zamjerio

RTL.hr
20.10.2026 22:30

Školska olimpijada u 'Asia Expressu' stavila je na kušnju koordinaciju, strpljenje i timski rad natjecatelja. Jedan od posebno zahtjevnih zadataka bio je svladati prepreke na drvenim skijama na kojima su oba člana tima morala stajati istodobno i usklađeno se kretati. Iako je sve izgledalo prilično zabavno, ovaj je izazov izazvao i poneke napetosti!

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Tako je zaiskrilo i među Savršenima. Anastasia nije bila zadovoljna Petrovim načinom svladavanja prepreka pa se u jednom trenutku obrecnula na njega. Ipak, brzo je priznala da je sama kriva za malu nesuglasicu.

"Ja sam u PMS-u, ljudi. Oprostite mi. Malo poludim", iskreno je priznala Anastasia.

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cbcf99a316_1081807 FOTO: Video

Petar joj nije zamjerio zbog reakcije. Objasnio je kako im zajedničko sudjelovanje u 'Asia Expressu' pomaže da se bolje upoznaju kao tim.

"Mi se nikad nismo zajedno natjecali. Sada saznajemo gdje je ona bolja, gdje sam ja i tako postajemo pravi tim kakav treba biti", rekao je Petar.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express savršeni anastasia petar
Asia Express: Zmajeva ruta

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