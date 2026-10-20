Zaiskrilo među Savršenima! Anastasia se obrecnula na Petra pa priznala: 'Ja sam u PMS-u'

Školska olimpijada u 'Asia Expressu' stavila je na kušnju koordinaciju, strpljenje i timski rad natjecatelja. Jedan od posebno zahtjevnih zadataka bio je svladati prepreke na drvenim skijama na kojima su oba člana tima morala stajati istodobno i usklađeno se kretati. Iako je sve izgledalo prilično zabavno, ovaj je izazov izazvao i poneke napetosti!
Tako je zaiskrilo i među Savršenima. Anastasia nije bila zadovoljna Petrovim načinom svladavanja prepreka pa se u jednom trenutku obrecnula na njega. Ipak, brzo je priznala da je sama kriva za malu nesuglasicu.
"Ja sam u PMS-u, ljudi. Oprostite mi. Malo poludim", iskreno je priznala Anastasia.
Petar joj nije zamjerio zbog reakcije. Objasnio je kako im zajedničko sudjelovanje u 'Asia Expressu' pomaže da se bolje upoznaju kao tim.
"Mi se nikad nismo zajedno natjecali. Sada saznajemo gdje je ona bolja, gdje sam ja i tako postajemo pravi tim kakav treba biti", rekao je Petar.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.