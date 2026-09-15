'Zapalit ću ti kosu': Ella Dvornik i Ines se prepucavale u 'Asia Expressu'

Četvrta epizoda 'Asia Expressa' donijela je i nekoliko simpatičnih nesporazuma između Elle Dvornik i njezine prijateljice Ines. Problemi su počeli prilikom potrage za prijevozom.

Ines je u jednom trenutku zaključila kako se samo ona dovoljno angažirala oko pronalaska vozila pa je pozvala Ellu da joj se pridruži. "I ti se, Ella, uključi", rekla joj je.

"Pa ne mogu kad si ti angažirana", odgovorila je Ella, a je Ines dobacila "Trudim se za obadvije", a Ella nije propustila priliku ispraviti je: "Obje."