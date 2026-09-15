'Zapalit ću ti kosu': Ella Dvornik i Ines se prepucavale u 'Asia Expressu'

Četvrta epizoda 'Asia Expressa' donijela je i nekoliko simpatičnih nesporazuma između Elle Dvornik i njezine prijateljice Ines. Problemi su počeli prilikom potrage za prijevozom.
Ines je u jednom trenutku zaključila kako se samo ona dovoljno angažirala oko pronalaska vozila pa je pozvala Ellu da joj se pridruži. "I ti se, Ella, uključi", rekla joj je.
"Pa ne mogu kad si ti angažirana", odgovorila je Ella, a je Ines dobacila "Trudim se za obadvije", a Ella nije propustila priliku ispraviti je: "Obje."
Ella je zaključila da je Ines previše opominje: "Ko da mamu slušam."
Njihova mala prepucavanja tu nisu završila. Nešto kasnije došlo je do novog nesporazuma, ovoga puta oko smjera kojim trebaju krenuti. Ines je odlučno nastavila svojim putem, dok ju je Ella promatrala sa strane.
"Di će ova luđakinja nabrijana...", komentirala je Ella. Ni Ines joj nije ostala dužna pa joj je kasnije kroz šalu poručila: "Zapalit ću ti kosu, Ella."
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.