Zašto baš naziv 'Zmajeva ruta'? Zavirite u duboku simboliku i priču iza novog RTL-ovog showa

Iako ime zvuči kao naslov kakvog pustolovnog filma, ono izravno opisuje teren, kulturu i psihološki izazov s kojim će se suočiti devet parova na putovanju kroz egzotične azijske krajeve

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Nakon najave novog spektakla 'Asia Express: Zmajeva ruta', mnogi su se zapitali što točno stoji iza ovog atraktivnog i mističnog naziva.

Zmaj kao simbol moći, sreće i neustrašivosti

Dok zapadna tradicija zmaja uglavnom prikazuje kao opasno čudovište koje donosi uništenje, u azijskoj mitologiji zmaj ima potpuno suprotno značenje. On predstavlja vrhunsku mudrost, božansku moć, dobru sreću, napredak i zaštitu. Prolazak 'Zmajevom rutom' stoga nije samo fizička utrka od točke A do točke B, već simbolički test u kojem kandidati moraju pronaći vlastitu 'zmajsku snagu' kako bi savladali sve prepreke na terenu.

icon-expand icon-close icon-close Asia Express FOTO: RTL

Teren premrežen drevnim legendama i mitskim lokacijama

Naziv je izravno povezan i s konkretnom geografijom kojom se parovi kreću. Cijeli taj dio Azije isprepleten je toponimima i legendama posvećenim zmajevima. Od moćnih riječnih tokova - poput rijeke Mekong koju lokalno stanovništvo u pojedinim dijelovima naziva i 'Rijeka devet zmajeva' - pa sve do planinskih lanaca i obalnih zaljeva za koje se vjeruje da su nastali djelovanjem ovih mitskih bića. Staza kojom prolaze natjecatelji doslovno prati linije drevne predaje.

icon-expand Asia Express FOTO: RTL

Neutražena staza i ekstremni ispit izdržljivosti

Na koncu, naziv slikovito opisuje i samu narativnu i fizičku strukturu utrke. Zmajeva ruta predstavlja opasnu, 'zmijoliku' stazu punu oštrih zaokreta, nepristupačnih džungli, vrelih gradskih ulica i izoliranih sela. Sa samo jednim eurom dnevno, bez navigacije i moderne tehnologije, parovi će morati pokazati iznimnu prilagodljivost i mentalnu čvrstoću kako ih 'zmaj' ne bi izbacio iz utrke.

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