Žestoka svađa Borne i Vesne u 'Asia Expressu'! 'Nitko te ne može podnijeti ovdje!'

Potraga za plavim automobilom pokazala se kao pravi test strpljenja za Gusarice! Borna Kotromanić i Vesna Banović nekoliko su se puta žestoko posvađale, a u jednom trenutku čak su odustale od traženja prijevoza. Vesna nije birala riječi kada je komentirala rodicu

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Nakon što su Gazde osvojili amulet u 'Asia Expressu', dobili su priliku kazniti jedan suparnički par. Niko je bez puno razmišljanja odabrao Gusarice, Bornu i Vesnu, koje su se do idućeg zadatka morale prevesti isključivo plavim automobilom. Iako je kazna sama po sebi predstavljala velik izazov, čini se da je još veći problem postala komunikacija između rodica. Tijekom potrage za odgovarajućim prijevozom napetosti su sve više rasle, a nekoliko puta izbila je i žestoka svađa. U jednom trenutku Gusarice su čak odustale od potrage za vozilom, a Vesna je izgubila strpljenje s Bornom.

icon-expand icon-close icon-close Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

"K'o muha bez glave", komentirala je Vesna Bornino ponašanje. Situacija je dodatno eskalirala kada je Vesna Borni istrgnula papir iz ruke, bacila ga i ljutito joj poručila: "Daj, odj***, normalno se ponašaj!" Borna joj nije ostala dužna. "Ma daj, kad zaslužiš", uzvratila je. No Vesna se nije zaustavila na tome te je rodici uputila još nekoliko oštrih riječi. "Nitko te ne može podnijeti ovdje. Neprijatelj sebe i drugih", poručila joj je.

icon-expand Gusarice, Asia Express FOTO: RTL