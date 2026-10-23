Žestoka svađa Borne i Vesne u 'Asia Expressu'! 'Nitko te ne može podnijeti ovdje!'

Nakon što su Gazde osvojili amulet u 'Asia Expressu', dobili su priliku kazniti jedan suparnički par. Niko je bez puno razmišljanja odabrao Gusarice, Bornu i Vesnu, koje su se do idućeg zadatka morale prevesti isključivo plavim automobilom.
Iako je kazna sama po sebi predstavljala velik izazov, čini se da je još veći problem postala komunikacija između rodica. Tijekom potrage za odgovarajućim prijevozom napetosti su sve više rasle, a nekoliko puta izbila je i žestoka svađa. U jednom trenutku Gusarice su čak odustale od potrage za vozilom, a Vesna je izgubila strpljenje s Bornom.
"K'o muha bez glave", komentirala je Vesna Bornino ponašanje. Situacija je dodatno eskalirala kada je Vesna Borni istrgnula papir iz ruke, bacila ga i ljutito joj poručila: "Daj, odj***, normalno se ponašaj!"
Borna joj nije ostala dužna. "Ma daj, kad zaslužiš", uzvratila je.
No Vesna se nije zaustavila na tome te je rodici uputila još nekoliko oštrih riječi. "Nitko te ne može podnijeti ovdje. Neprijatelj sebe i drugih", poručila joj je.
Nakon burne rasprave Borna je nastavila hodati daleko ispred Vesne, koja je zaključila da im je potreban predah kako bi se strasti smirile. "Sad ćemo se nahodati, ljudi, jer ovaj vulkan se mora smiriti. Ne mislim pritom na sebe. Tamo je vulkan ispred", rekla je Vesna, misleći na Bornu koja je hodala ispred nje.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.