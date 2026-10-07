Žestoka svađa Katarine i Lune u 'Asia Expressu': 'Neće mene nitko psovati. Ne obraćaj mi se'

Napetosti među parovima u 'Asia Expressu' dodatno su porasle tijekom utrke do mjesta na kojem ih je čekao duel. Gotovo istodobno do cilja su stigle Gazele, Katarina Mamić i Luna Valas, te Zlatni dečki, Goran Šprem i Nikša Kaleb.
Katarina je požurivala Lunu da što prije izađe iz automobila kako bi uspjele dotaknuti zastavu prije svojih suparnika. No Luna se prije izlaska željela pozdraviti s vozačem koji ih je dovezao, a tih nekoliko trenutaka bilo je dovoljno da Šprem i Kaleb prvi stignu do zastave.
Takav rasplet razljutio je Katarinu, a između nje i Lune ubrzo je došlo do žestoke prepirke. "Naporna si cijeli dan, jučer i danas i svaki dan. Izvolijevaš, svaki dan si nezadovoljna", rekla je Katarina.
Luna joj nije ostala dužna. "Ne, ti si naporna. Psuješ me. Neće mene nitko psovati. Ne obraćaj mi se", odgovorila joj je.
Njihovu svađu pokušao je smiriti Goran Šprem, poručivši im kako rezultat u tom trenutku nije vrijedan sukoba. "To je sasvim nebitno. Svi smo izabrali partnere s kojima možemo funkcionirati", rekao je Šprem.
Nikša Kaleb nadovezao se porukom o zajedništvu koje je, prema njegovu mišljenju, ključno u ovakvom natjecanju. "Ako jedan od nas pogriješi, nije pogriješio on ili ja, pogriješili smo mi", zaključio je Kaleb.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.