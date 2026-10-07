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Asia Express: Zmajeva ruta

Žestoka svađa Katarine i Lune u 'Asia Expressu': 'Neće mene nitko psovati. Ne obraćaj mi se'

Borba za svaku sekundu u 'Asia Expressu' dovela je do novih trzavica među Gazelama. Nakon što su Zlatni dečki za dlaku prije njih dotaknuli zastavu, Katarina Mamić i Luna Valas ušle su u žestoku raspravu, a smirivati su ih pokušali upravo njihovi suparnici

RTL.hr
07.10.2026 21:30

Napetosti među parovima u 'Asia Expressu' dodatno su porasle tijekom utrke do mjesta na kojem ih je čekao duel. Gotovo istodobno do cilja su stigle Gazele, Katarina Mamić i Luna Valas, te Zlatni dečki, Goran Šprem i Nikša Kaleb.

Katarina je požurivala Lunu da što prije izađe iz automobila kako bi uspjele dotaknuti zastavu prije svojih suparnika. No Luna se prije izlaska željela pozdraviti s vozačem koji ih je dovezao, a tih nekoliko trenutaka bilo je dovoljno da Šprem i Kaleb prvi stignu do zastave.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Takav rasplet razljutio je Katarinu, a između nje i Lune ubrzo je došlo do žestoke prepirke. "Naporna si cijeli dan, jučer i danas i svaki dan. Izvolijevaš, svaki dan si nezadovoljna", rekla je Katarina.

Luna joj nije ostala dužna. "Ne, ti si naporna. Psuješ me. Neće mene nitko psovati. Ne obraćaj mi se", odgovorila joj je.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Njihovu svađu pokušao je smiriti Goran Šprem, poručivši im kako rezultat u tom trenutku nije vrijedan sukoba. "To je sasvim nebitno. Svi smo izabrali partnere s kojima možemo funkcionirati", rekao je Šprem.

Nikša Kaleb nadovezao se porukom o zajedništvu koje je, prema njegovu mišljenju, ključno u ovakvom natjecanju. "Ako jedan od nas pogriješi, nije pogriješio on ili ja, pogriješili smo mi", zaključio je Kaleb.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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