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Asia Express: Zmajeva ruta

Žestoki sukob Gazdi u 'Asia Expressu'! Ivan zaprijetio: 'Dok se Niko ne ispriča, ne idem dalje'

Među Gazdama je došlo do ozbiljnog sukoba nakon što je Niko svom nećaku Ivanu počeo prigovarati zbog događaja s prvog dana natjecanja. Ivan je usred davanja izjava izgubio strpljenje i otišao, a kasnije se otvorio pred ostalim kandidatima

RTL.hr
27.10.2026 23:00

Ozbiljan sukob izbio je između Nike Tokića Kartela i njegova nećaka Ivana, koji se u 'Asia Expressu' natječu kao Gazde. Nesuglasice su eskalirale tijekom davanja izjava pred kamerama, a situacija je postala toliko napeta da je Ivan odlučio ustati i otići. Kada su se svi timovi ponovno okupili, voditeljica Antonija Blaće primijetila je da nešto nije u redu te ih upitala što se dogodilo.

"Bili smo na izjavama i tu mi je doslovce ugasio volju za svim", priznao je Ivan pred ostalim kandidatima.

Niko, Ivan, Asia Express
Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Sve je počelo kada su Gazde davali izjave pred kamerama, a Niko se odlučio vratiti na događaj s prvog dana natjecanja, kada su se izgubili u jednom hramu. "Po onom hramu si gonio kao da te svi đavli gone", prigovorio je nećaku, očito još uvijek nezadovoljan njegovim tadašnjim ponašanjem.

Ivan nije mogao vjerovati da se Niko ponovno vraća na situaciju s početka showa. "Nemoj mi se sada vraćati na prvi dan. Što te muči, jesi li gladan? Idemo zajedno dan za danom", pokušao mu je objasniti. No kako Niko nije odustajao od prigovora, Ivanu je prekipjelo te je ustao i napustio davanje izjava.

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58852cf326_1083534 FOTO: Video

Kada su se kasnije okupili svi natjecatelji, Ivan je otvoreno progovorio o sukobu s ujakom, ne skrivajući razočaranje njegovim ponašanjem. "Ne znam što mu se desilo. Imao je neki svoj prebačaj. Počeo je nebuloze pričati. Kriviti me za neki prvi dan", ispričao je.

Čini se da je ova svađa ozbiljno poljuljala njihov odnos, ali i Ivanovu motivaciju za nastavak natjecanja. "Razmišljam da dok mi se ne ispriča ja ne idem dalje", poručio je pred svima.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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